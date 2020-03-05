В Ростовской области в ДТП с четырьмя автомобилями погиб человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Один человек погиб и пять пострадали при столкновении четырех автомобилей, в том числе автобуса и грузовика, в Багаевском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Авария произошла на трассе Ростов – Волгодонск. По предварительным данным, один за другим столкнулись грузовик, Mitsubishi Lancer, Chevrolet и автобус, который после столкновения съехал в кювет.
"Предварительно, один человек погиб и пятеро пострадали", - сказал собеседник.