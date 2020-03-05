В Евросоюзе отметили наличие разногласий с Великобританией

БРЮССЕЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Переговорщик от Переговорщик от Евросоюза по диалогу с Великобританией о будущем торгово-экономическом партнерстве после Brexit Мишель Барнье по итогам первого тура отметил наличие серьезных разногласий. В четверг в Брюсселе завершился первый раунд переговоров, второй должен пройти в Лондоне.

"Существует немало серьезных разногласий, что, конечно, нормально после первого раунда переговоров. По многим вещам мы сходимся, но есть четыре серьезных расхождения, которые необходимо урегулировать, если мы хотим достичь соглашения", - сказал он на пресс-конференции в бельгийской столице.

КОНКУРЕНЦИЯ, ПРЕСТУПНОСТЬ И РЫБНАЯ ЛОВЛЯ

В частности, по словам Барнье, речь идет о сохранении высоких европейских стандартов, которые должны гарантировать компаниям равные возможности в торговле. Он отметил, что британцы не хотят фиксировать в двустороннем порядке обязательства по соблюдению высоких стандартов в торговле и выступают против создания механизмов, которые отслеживали бы эти стандарты, исключали бы неоправданные коммерческие преимущества.

Другое противоречие – это сотрудничество в сфере правоприменения, в том числе, в вопросах уголовной преступности. "Это касается борьбы против терроризма и организованной преступности, отмывания средств", - пояснил европереговорщик.

Он добавил, что Британия также не собирается признавать юрисдикцию Европейского суда, европейскую конвенцию о правах человека, обмен данных. Барнье отметил, что если Лондон продолжит настаивать на своем, то "сотрудничество в этих вопросах будет осуществляться в соответствии с нормами мирового права", что не соответствует устремлениям ЕС в отношениях с Британией.

"Третье противоречие касается правовой базы будущих отношений", - продолжил Барнье. Британия, в частности, настаивает на заключении ряда соглашений по каждой сфере, где это необходимо. В то же время, ЕС хочет получить единый документ.

"Четвертое разногласие касается рыбной ловли, Британия не хочет, чтобы рыболовство стало частью общего экономического соглашения, хочет обсуждать этот вопрос на ежегодной основе", - добавил европереговорщик.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

Мишель Барнье подчеркнул, что начавшиеся переговоры "беспрецедентны". "Нам надо практически все перестраивать в отношениях с Британией… С каждой стороны на переговорах работают 110-120 человек, каждый по своей специфике", - указал он.

По словам переговорщика, работа сосредоточилась на трех основных направлениях. Первое – выполнение уже достигнутого соглашения о выходе Британии из ЕС. Это соглашение должно, по словам Барнье, быть выполнено к 1 января будущего года.

Второе направление - подготовка обеих сторон к выходу Британии в 2021 году из единой таможенной зоны и общего европейского рынка. "С обеих сторон будут применяться пошлины. Эти изменения произойдут всего через 10 месяцев, необходимо, чтобы мы все были к этому готовы", - указал глава европейской команды переговорщиков. Наконец, третье направление, по словам Барнье, это "строительство партнерства Британии и ЕС. Мы будем защищать права наших граждан, наших компаний".