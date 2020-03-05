Рейтинг популярных женских героинь возглавила Анна Каренина

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Анна Каренина из одноименного романа Льва Толстого возглавила рейтинг популярных женских героинь у российских читателей, также в список вошли Маргарита из "Мастера и Маргариты" Михаила Булгакова и Зулейха из романа "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной, сообщает пресс-служба книжного сервиса MyBook.
Специально к 8 Марта сервис изучил самые популярные у российских читателей книги с 2012 года и создал рейтинг литературных женских образов, которые являются главными героинями этих произведений.
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"Персонажем, чья судьба больше всего волновала читателей, стала Анна Каренина – один из наиболее известных женских образов в русской литературе", - рассказали РИА Новости в пресс-службе. Второе место заняла Анастейша Стил из романа "Пятьдесят оттенков серого" британской писательницы Э.Л. Джеймс, на третьем оказалась Хейзел Грейс Ланкастер из книги "Виноваты звезды" Джона Грина.
Кроме того, в десятку героинь включили Маргариту из романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, Зулейху из книги "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной, Лолиту из одноименного произведения Владимира Набокова и других.
"Как показывает статистика нашего сервиса, больше всего россиян интересуют книги, в которых главные героини - это женщины с непростыми судьбами. Чаще всего они становятся жертвами обстоятельств, на их долю выпадают тяжелые испытания, но они достойно их преодолевают. Все они – живые и настоящие: с недостатками, страстями, слабостями. Читателям хочется сопереживать и сочувствовать героиням, вероятно, в каждой из них они находят что-то, созвучное с ними самими", – сказала главный редактор сервиса Екатерина Писарева, чьи слова привели в пресс-службе.
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