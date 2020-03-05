Рейтинг популярных женских героинь возглавила Анна Каренина

"Персонажем, чья судьба больше всего волновала читателей, стала Анна Каренина – один из наиболее известных женских образов в русской литературе", - рассказали РИА Новости в пресс-службе. Второе место заняла Анастейша Стил из романа "Пятьдесят оттенков серого" британской писательницы Э.Л. Джеймс, на третьем оказалась Хейзел Грейс Ланкастер из книги "Виноваты звезды" Джона Грина.

Кроме того, в десятку героинь включили Маргариту из романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, Зулейху из книги "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной, Лолиту из одноименного произведения Владимира Набокова и других.

"Как показывает статистика нашего сервиса, больше всего россиян интересуют книги, в которых главные героини - это женщины с непростыми судьбами. Чаще всего они становятся жертвами обстоятельств, на их долю выпадают тяжелые испытания, но они достойно их преодолевают. Все они – живые и настоящие: с недостатками, страстями, слабостями. Читателям хочется сопереживать и сочувствовать героиням, вероятно, в каждой из них они находят что-то, созвучное с ними самими", – сказала главный редактор сервиса Екатерина Писарева, чьи слова привели в пресс-службе.