В ФНС могут создать инспекцию по контролю за участниками нацпроектов

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить вопрос создания в Федеральной налоговой службе специальной инспекции для контроля за участниками нацпроектов, говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.
Поручения даны по итогам совещания по экономическим вопросам, которое прошло 12 февраля.
"Правительству РФ рассмотреть вопрос о целесообразности создания в структуре Федеральной налоговой службы специализированной межрегиональной инспекции, уполномоченной на осуществление контроля за правильностью исчисления налогоплательщиками, участвующими в реализации национальных проектов, налогов, сборов и страховых взносов, полнотой и своевременностью их уплаты в бюджетную систему РФ, и при необходимости принять соответствующее решение", - говорится в сообщении. Срок обозначен до 30 апреля.
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