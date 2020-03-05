В ФНС могут создать инспекцию по контролю за участниками нацпроектов

"Правительству РФ рассмотреть вопрос о целесообразности создания в структуре Федеральной налоговой службы специализированной межрегиональной инспекции, уполномоченной на осуществление контроля за правильностью исчисления налогоплательщиками, участвующими в реализации национальных проектов, налогов, сборов и страховых взносов, полнотой и своевременностью их уплаты в бюджетную систему РФ, и при необходимости принять соответствующее решение", - говорится в сообщении. Срок обозначен до 30 апреля.