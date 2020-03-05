Ученые заподозрили у молекул с Марса биогенное происхождение

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Немецкие ученые пpoвeли иccлeдoвaние пpoиcxoждeния тиoфeнoв — органических соединений, обнаруженных на Марсе марсоходом "Кьюриосити". Coглacнo peзультaтам paбoт, иcтoчникoм вoзникнoвeния тиофенов мoгли быть бaктepии. Статья на эту тему Немецкиеченые пpoвeли иccлeдoвaние пpoиcxoждeния тиoфeнoв — органических соединений, обнаруженных на Марсе марсоходом "Кьюриосити". Coглacнo peзультaтам paбoт, иcтoчникoм вoзникнoвeния тиофенов мoгли быть бaктepии. Статья на эту тему опубликована в журнале Astrobiology.

Открытие органических веществ на Марсе имеет определенную предысторию. Впервые следы органики в марсианских отложениях были зафиксированы газовыми хроматографами — масс-спектрометрами автоматических марсианских станций "Викинг-1" и "Викинг-2" в 1970-х годах. Приборы выявили хлорметан и дихлорметан, которые, по мнению ученых, могли образоваться при реакции органики с перхлоратами, присутствующими в почве Марса. Позднее, при обработке данных "Викингов", было сделано предположение, что на Марсе также присутствует ароматическое соединение хлорбензол.

Наличие хлорбензола было подтверждено в 2015 году в анализах марсохода "Кьюриосити", который выявил в почве Марса также и другие алифатические, ароматические и тиофеновые органические соединения.

Ученые сейчас уже не сомневаются, что органические молекулы присутствуют на поверхности Красной планеты. Осталось выяснить, имеют ли они биогенное или абиогенное, не связанное с жизнью происхождение.

Особый интерес в этом плане представляют тиофены — ароматические соединения, содержащие серу, которые на Земле обычно встречаются в керогене, угле и сырой нефти, а также в строматолитах, ​​микрофоссилиях и в некоторых грибах.

Немецкие астробиологи Джейкоб Хайнц (Jacob Heinz) и Дирк Шульце-Макуч (Dirk Schulze-Makuch) из Берлинского технического университета считают, что обнаружение тиофенов соответствует о том, что когда-то давно на Марсе была жизнь.

"Если бы вы нашли тиофены на Земле, то просто подумали бы, что они имеют биологическое происхождение, но на Марсе, конечно, планка доказательств должна быть немного выше, — приводятся в пресс-релизе слова Дирка Шульце-Макуча. — Мы определили несколько биологических путей для тиофенов, которые кажутся более вероятными, чем химические, но все еще нужны более веские доказательства".

В молекуле тиофена четыре атома углерода и атом серы расположены в кольце. Оба эти элемента входят в состав биологически необходимых для жизни компонентов. В классическом варианте тиофены образуются в процессе термохимического восстановления сульфатов при участии бактерий. Такой биогенный сценарии вполне мог иметь место на Марсе более трех миллиардов лет назад, когда поверхность планеты была теплой и влажной, и на ней присутствовала микробная жизнь.

Но есть, хотя они и менее вероятные, и абиотические процессы, которые могут привести к образованию подобных соединений — например, метеорные удары или самопроизвольный процесс восстановления сульфатов при температуре более 120 градусов по Цельсию.

Ученые надеются, что последующие миссии на Красную планету, в частности, марсохода "Розалинд Франклин", ранее известного как "ЭкзоМарс-2020", принесут новые данные, которые позволят однозначно ответить на вопрос, причастны ли бактерии к образованию сложных органических соединений на поверхности Марса. "Розалинд Франклин" будет оснащен специальным анализатором органических молекул, использующим неразрушительный метод анализа, который позволяет анализировать большие органические молекулы на месте.

Еще одним методом, который сможет в будущем подтвердить биогенное происхождение органических молекул, по мнению авторов, является изотопный анализ углерода и серы.

"Организмы "ленивы". Они предпочитают использовать более легкие изотопные вариации элемента, потому что это стоит им меньше энергии, — объясняет Шульце-Макуч. — Тем не менее, даже если следующий марсоход добудет это изотопное свидетельство, этого все равно может оказаться недостаточно, чтобы окончательно доказать, что на Марсе существует или когда-то существовала жизнь".