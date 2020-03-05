Путин поручил оценить потребность ДФО в дополнительной рабочей силе

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину и главам регионов Дальнего Востока оценить потребности субъектов в дополнительной рабочей силе, в том числе на судостроительном комплексе "Звезда", говорится на сайте Кремля в перечне поручений по итогам совещания по экономическим вопросам.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, провести оценку потребности этих субъектов в дополнительных трудовых ресурсах, необходимых для реализации на территории Дальневосточного федерального округа проектов, в том числе проектов, предусматривающих жилищное строительство, создание судостроительного комплекса "Звезда", - говорится в поручении.
Также президент поручил принять при необходимости меры, направленные на удовлетворение потребности регионов Дальнего Востока в трудовых ресурсах.
Доклад должен быть представлен президенту до 15 апреля. Ответственными назначены председатель правительства Михаил Мишустин и главы регионов Дальнего Востока.
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