Путин поручил оценить потребность ДФО в дополнительной рабочей силе

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, провести оценку потребности этих субъектов в дополнительных трудовых ресурсах, необходимых для реализации на территории Дальневосточного федерального округа проектов, в том числе проектов, предусматривающих жилищное строительство, создание судостроительного комплекса "Звезда", - говорится в поручении.