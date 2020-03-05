Россия защитит инфраструктуру в Арктике от изменения климата

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Эффективные технические решения будут применяться в Арктике для того, чтобы не допустить разрушения инфраструктуры в условиях глобального изменения климата, говорится в документе об основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Разработка и применение эффективных инженерно-технических решений в целях предотвращения повреждения элементов инфраструктуры вследствие глобальных климатических изменений", - говорится в документе.
Согласно научным данным, арктические регионы больше других подвержены влиянию изменения климата. Потепление там происходит в четыре раза быстрее, чем в среднем по планете. К последствиям этого процесса ученые относят таяние многолетней мерзлоты и разрушение кромки льда. Согласно расчетам ученых, убытки страны от разрушения инфраструктуры в полярных районах к 2050 году могут достичь 8,5% ВВП России.