Россия защитит инфраструктуру в Арктике от изменения климата

Согласно научным данным, арктические регионы больше других подвержены влиянию изменения климата. Потепление там происходит в четыре раза быстрее, чем в среднем по планете. К последствиям этого процесса ученые относят таяние многолетней мерзлоты и разрушение кромки льда. Согласно расчетам ученых, убытки страны от разрушения инфраструктуры в полярных районах к 2050 году могут достичь 8,5% ВВП России.