Прилетевший в Сингапур мужчина с коронавирусом оказался французом

АНКАРА, 5 мар - РИА Новости. Пассажир турецкой авиакомпании Turkish Airlines, прибывший из Стамбула, у которого власти Сингапура подтвердили наличие коронавируса, оказался гражданином Франции, сообщил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа.
"Пассажир, у которого диагностирован коронавирус в Сингапуре, является гражданином Франции. Это транзитный пассажир, который летел из Лондона в Сингапур. Наш самолет вернулся без пассажиров. Экипаж будет находиться под наблюдением в течение 14 дней", - написал Коджа в Twitter.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.