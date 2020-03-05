Прилетевший в Сингапур мужчина с коронавирусом оказался французом

АНКАРА, 5 мар - РИА Новости. Пассажир турецкой авиакомпании Пассажир турецкой авиакомпании Turkish Airlines , прибывший из Стамбула, у которого власти Сингапура подтвердили наличие коронавируса , оказался гражданином Франции, сообщил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа.

Ранее власти Сингапура подтвердили наличие коронавируса у одного из пассажиров рейса TK54 Turkish Airlines, прибывшего 3 марта из Стамбула , проводится проверка тех, кто мог находиться в контакте с ним, говорится в заявлении министерства транспорта Сингапура.

"Пассажир, у которого диагностирован коронавирус в Сингапуре, является гражданином Франции. Это транзитный пассажир, который летел из Лондона в Сингапур. Наш самолет вернулся без пассажиров. Экипаж будет находиться под наблюдением в течение 14 дней", - написал Коджа в Twitter.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.