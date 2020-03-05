Россия увеличит боевые возможности группировки войск в Арктике

"Основными задачами в сфере обеспечения военной безопасности Российской Федерации в Арктике являются: ... повышение боевых возможностей группировок войск (сил) общего назначения ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в Арктической зоне и поддержание их боевого потенциала на уровне, гарантирующем решение задач по отражению агрессии против РФ", - говорится в документе.