Россия увеличит боевые возможности группировки войск в Арктике

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия увеличит боевые возможности войск в Арктике и усовершенствует контроль за воздушной, надводной и подводной обстановкой, говорится в Основах госполитики РФ в этом регионе до 2035 года.
Указ об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в Арктике до 2035 года в четверг подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"Основными задачами в сфере обеспечения военной безопасности Российской Федерации в Арктике являются: ... повышение боевых возможностей группировок войск (сил) общего назначения ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в Арктической зоне и поддержание их боевого потенциала на уровне, гарантирующем решение задач по отражению агрессии против РФ", - говорится в документе.
Кроме того, среди этих задач совершенствование системы комплексного контроля за воздушной, надводной и подводной обстановкой, а также создание и модернизация объектов военной инфраструктуры.