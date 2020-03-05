Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-05T17:30+0300
https://ria.ru/20200305/1568203969.html
Россия увеличит боевые возможности группировки войск в Арктике
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568180880_0:238:3131:1999_1036x0_80_0_0_4077dbf5bfbfd4969a05da60d7f91719.jpg
РИА Новости

Россия увеличит боевые возможности группировки войск в Арктике

17:02 05.03.2020 (обновлено: 17:30 05.03.2020)
669
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкТактико-специальные учения сухопутных и береговых войск
Тактико-специальные учения сухопутных и береговых войск
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Тактико-специальные учения сухопутных и береговых войск. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия увеличит боевые возможности войск в Арктике и усовершенствует контроль за воздушной, надводной и подводной обстановкой, говорится в Основах госполитики РФ в этом регионе до 2035 года.
Указ об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в Арктике до 2035 года в четверг подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Арктический архипелаг
Вчера, 17:27
Россия построит в Арктике мусороперерабатывающие заводы
"Основными задачами в сфере обеспечения военной безопасности Российской Федерации в Арктике являются: ... повышение боевых возможностей группировок войск (сил) общего назначения ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в Арктической зоне и поддержание их боевого потенциала на уровне, гарантирующем решение задач по отражению агрессии против РФ", - говорится в документе.
Кроме того, среди этих задач совершенствование системы комплексного контроля за воздушной, надводной и подводной обстановкой, а также создание и модернизация объектов военной инфраструктуры.
4520001
Обсудить 0
РоссияАрктикаБезопасность
Рекомендуем
Атомный ледокол 50 лет Победы в Северном Ледовитом океане
Названы основные вызовы национальной безопасности России
Военнослужащие 61-го отдельного полка морской пехоты Северного флота во время марш-броска
Россия продолжит укреплять группировку войск в Арктике
Арктический архипелаг
Россия защитит инфраструктуру в Арктике от изменения климата
Вид с борта вертолета на реку в Чукотском автономном округе
Путин утвердил документ об основах госполитики в Арктике
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков
National Interest рассказал о "кошмаре" для ВМС США
Арктический архипелаг
Россия построит в Арктике мусороперерабатывающие заводы
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Песков рассказал о переговорах Путина и Эрдогана
Железнодорожная станция в Донецкой области
Минэкономразвития объявило о победе в споре о вагонах с Украиной
Дрейфующий ледовый лагерь Барнео в Арктике
Разграничение континентального шельфа внесли в госполитику по Арктике
Пассажирский самолет в небе
Россия обеспечит доступные круглогодичные авиаперевозки в Арктике
Пластиковый стаканчик
Greenpeace собрал подписи против одноразового пластика в России
Указатель на въезде в город Дебальцево
Киев рассчитывает на Запад в силовом решении конфликта, заявили в ДНР
Подольский электромеханический завод
Российским предприятиям ОПК спишут 375 миллиардов рублей долгов
Сотрудники протокола убирают флаг Великобритании у здания Европы в Брюсселе
В Евросоюзе отметили наличие разногласий с Великобританией
Подразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки
Сирийская армия отражает атаки террористов на трассе Дамаск — Алеппо
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Ветеран СВР рассказала, что защищает разведчиков-нелегалов за рубежом
03:46Оппозиция в сенате Мексики обвинила правительство в слежке
03:43В Дрездене оценили жест СССР по возврату коллекции бесценной живописи
03:40Продажи спортивных товаров в России перед 8 марта выросли на треть
03:39Блогер Диденко рассказала об "осознании" трагедии в банном комплексе
03:39Исследование: около 20% россиян говорят неправду на собеседовании
03:37В МВД рассказали, что делать в случае атаки кибермошенников
03:35В Дрездене рассказали об идее экспонирования "Сикстинской Мадонны"
03:31Ветеран СВР рассказала, что потребуется от девушек в разведке
03:27The Weekend представил в Сети короткометражный фильм After hours
03:22Московский зоопарк запустит акцию "8 марта в леопарде"
03:20Минтранс рассказал, можно ли заходить с детскими колясками в метро
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
03:01Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
02:39В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
02:35Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо
02:27Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
02:23Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального
Лента новостейМолния