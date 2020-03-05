Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-05T17:01+0300
https://ria.ru/20200305/1568203911.html
Таксиста обвинили в изнасиловании школьницы под Калининградом
https://cdn23.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:208:3077:1939_1036x0_80_0_0_fd9bc9efcdef1e3d20a218fe7e73c388.jpg
РИА Новости

Таксиста обвинили в изнасиловании школьницы под Калининградом

17:01 05.03.2020
3669
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
КАЛИНИНГРАД, 5 мар - РИА Новости. Таксиста обвиняют в изнасиловании 15-летней школьницы в поселке Малое Исаково под Калининградом, он арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК по Калининградской области Наталья Гацко.
По информации УМВД по региону, ночью 1 марта в полицию поступило сообщение от родителей, что неизвестный изнасиловал их 15-летнюю дочь. Полицейские заявляют, что в полночь в поселке Малое Исаково водитель такси завез в тупик школьницу, которую подобрал в Калининграде, и изнасиловал, номер машины она не запомнила. Полицейские по приметам авто проследили маршрут передвижения, выяснили госномер такси, владелец которого сообщил, что машину арендует молодой человек. Как отмечает УМВД, ориентировка на задержание была передана всем патрульным нарядам полиции, через восемь часов его задержали за рулем на улице в Калининграде и доставили в СК.
"В отношении ранее не судимого 23-летнего жителя города Калининграда возбуждено уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней. По ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Молодому человеку предъявлено обвинение, свою причастность к совершенному преступлению он отрицает", - сказала Гацко.
Она отметила, что расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления. Проводятся допросы свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства преступления.
Семье потерпевшей школьницы следствие намерено оказать помощь по реабилитации, чтобы минимизировать последствия психологической травмы.
Сотрудник полиции
2 марта, 12:11
Полиция опровергла слухи о похищении ребенка таксистом в Подмосковье
5446450
Обсудить 1
Следственный комитет России (СК РФ)Калининградская областьКалининградПроисшествия
Рекомендуем
Кадры задержания мужчины, подозреваемого в похищении 8-летней девочки
Пропавшую в Костромской области школьницу похитили, заявили в СК
ДТП в Задонском районе Липецкой области
СК возбудил дело после ДТП в Липецкой области
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Песков рассказал о переговорах Путина и Эрдогана
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский
Директор Эрмитажа отреагировал на скандал с кормлением младенца грудью
Трубопровод Турецкий поток
Глава МИД Сербии осудил попытки остановить "Турецкий поток"
Вячеслав Цеповяз
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Обломки самолета Airbus A321 авиакомпании Когалымавиа в Египте
Разорившаяся "Когалымавиа" потребовала от Египта $200 миллионов
Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
Под Рязанью нашли останки, вероятно, знакомой фигурантов дела "Сети"*
Железнодорожная станция в Донецкой области
Минэкономразвития объявило о победе в споре о вагонах с Украиной
Процессор компании Intel Pentium Pro
Эксперты обнаружили неустранимую уязвимость в оборудовании Intel
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Казани застрелил внука сожительницы за асоциальный образ жизни
Концерт группы Little Big в Москве
Украинская певица объяснила свои слова о победе России на Евровидении
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Россия и Турция договорились о перемирии в Сирии
Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
Источник раскрыл детали обнаружения останков в лесу под Рязанью
Военнослужащие 61-го отдельного полка морской пехоты Северного флота во время марш-броска
Россия продолжит укреплять группировку войск в Арктике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Ветеран СВР рассказала, что защищает разведчиков-нелегалов за рубежом
03:46Оппозиция в сенате Мексики обвинила правительство в слежке
03:43В Дрездене оценили жест СССР по возврату коллекции бесценной живописи
03:40Продажи спортивных товаров в России перед 8 марта выросли на треть
03:39Блогер Диденко рассказала об "осознании" трагедии в банном комплексе
03:39Исследование: около 20% россиян говорят неправду на собеседовании
03:37В МВД рассказали, что делать в случае атаки кибермошенников
03:35В Дрездене рассказали об идее экспонирования "Сикстинской Мадонны"
03:31Ветеран СВР рассказала, что потребуется от девушек в разведке
03:27The Weekend представил в Сети короткометражный фильм After hours
03:22Московский зоопарк запустит акцию "8 марта в леопарде"
03:20Минтранс рассказал, можно ли заходить с детскими колясками в метро
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
03:01Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
02:39В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
02:35Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо
02:27Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
02:23Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального
Лента новостейМолния