Таксиста обвинили в изнасиловании школьницы под Калининградом

По информации УМВД по региону, ночью 1 марта в полицию поступило сообщение от родителей, что неизвестный изнасиловал их 15-летнюю дочь. Полицейские заявляют, что в полночь в поселке Малое Исаково водитель такси завез в тупик школьницу, которую подобрал в Калининграде, и изнасиловал, номер машины она не запомнила. Полицейские по приметам авто проследили маршрут передвижения, выяснили госномер такси, владелец которого сообщил, что машину арендует молодой человек. Как отмечает УМВД, ориентировка на задержание была передана всем патрульным нарядам полиции, через восемь часов его задержали за рулем на улице в Калининграде и доставили в СК.