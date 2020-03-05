Таксиста обвинили в изнасиловании школьницы под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 5 мар - РИА Новости. Таксиста обвиняют в изнасиловании 15-летней школьницы в поселке Малое Исаково под Калининградом, он арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК по Калининградской области Наталья Гацко.
По информации УМВД по региону, ночью 1 марта в полицию поступило сообщение от родителей, что неизвестный изнасиловал их 15-летнюю дочь. Полицейские заявляют, что в полночь в поселке Малое Исаково водитель такси завез в тупик школьницу, которую подобрал в Калининграде, и изнасиловал, номер машины она не запомнила. Полицейские по приметам авто проследили маршрут передвижения, выяснили госномер такси, владелец которого сообщил, что машину арендует молодой человек. Как отмечает УМВД, ориентировка на задержание была передана всем патрульным нарядам полиции, через восемь часов его задержали за рулем на улице в Калининграде и доставили в СК.
"В отношении ранее не судимого 23-летнего жителя города Калининграда возбуждено уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней. По ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Молодому человеку предъявлено обвинение, свою причастность к совершенному преступлению он отрицает", - сказала Гацко.
Она отметила, что расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления. Проводятся допросы свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства преступления.
Семье потерпевшей школьницы следствие намерено оказать помощь по реабилитации, чтобы минимизировать последствия психологической травмы.