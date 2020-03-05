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Названы основные вызовы национальной безопасности России
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РИА Новости

Названы основные вызовы национальной безопасности России

16:54 05.03.2020 (обновлено: 17:10 05.03.2020)
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© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в фотобанкАтомный ледокол "50 лет Победы" в Северном Ледовитом океане
Атомный ледокол 50 лет Победы в Северном Ледовитом океане
© РИА Новости / Вера Костамо
Перейти в фотобанк
Атомный ледокол "50 лет Победы" в Северном Ледовитом океане. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Наращивание иностранного военного присутствия в Арктике и дискредитация деятельности России названы основными вызовами нацбезопасности в размещенном на официальном интернет-портале правовой информации документе об основах госполитики РФ в Арктике на период до 2035 года.
"Основными вызовами в сфере обеспечения национальной безопасности в Арктике являются наращивание иностранными государствами военного потенциала в Арктике и возрастание конфликтного потенциала в регионе, а также дискредитация деятельности РФ в Арктике", - говорится в документе.
Дрейфующий ледовый лагерь Барнео в Арктике
Вчера, 09:15РИА Наука
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