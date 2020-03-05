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2020-03-05T16:53+0300
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Путин поручил представить предложения по снижению НДС на корма
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РИА Новости

Путин поручил представить предложения по снижению НДС на корма

16:53 05.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ коровнике на ферме агропромышленного холдинга "Братья Чебурашкины. Семейная Ферма" в Московской области
В коровнике на ферме агропромышленного холдинга Братья Чебурашкины. Семейная Ферма в Московской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В коровнике на ферме агропромышленного холдинга "Братья Чебурашкины. Семейная Ферма" в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по снижению до 10% ставки налога на добавленную стоимость при реализации продуктов переработки кормовых культур, следует из перечня поручений, опубликованных на официальном сайте президента.
"Представить предложения... по снижению до 10% размера налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость в отношении операций по реализации продуктов переработки кормовых культур, в том числе силоса, сенажа", - говорится в поручениях по итогам встречи с представителями общественности в Республике Адыгея. Срок предоставления предложений - до 30 апреля 2020 года.
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Кроме того, до той же даты поручено подготовить предложения, связанные с предоставлением сельхозпроизводителям - субъектам малого и среднего предпринимательства - права применения нулевой ставки по налогу на прибыль в отношении деятельности, связанной с реализацией продукции, переработанной третьими лицами на давальческой основе.
Президент также поручил кабмину в срок до 30 апреля представить предложения о внесении в законодательство РФ в области семеноводства и в области карантина растений изменений, направленных на обеспечение прав сельскохозяйственных товаропроизводителей.
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