Путин поручил представить предложения по снижению НДС на корма

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по снижению до 10% ставки налога на добавленную стоимость при реализации продуктов переработки кормовых культур, следует из перечня поручений, опубликованных на официальном сайте президента.

"Представить предложения... по снижению до 10% размера налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость в отношении операций по реализации продуктов переработки кормовых культур, в том числе силоса, сенажа", - говорится в поручениях по итогам встречи с представителями общественности в Республике Адыгея. Срок предоставления предложений - до 30 апреля 2020 года.

Кроме того, до той же даты поручено подготовить предложения, связанные с предоставлением сельхозпроизводителям - субъектам малого и среднего предпринимательства - права применения нулевой ставки по налогу на прибыль в отношении деятельности, связанной с реализацией продукции, переработанной третьими лицами на давальческой основе.