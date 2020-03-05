В Италии накрыли магазин с "товарами от коронавируса"

Ситуация в Италии в связи с коронавирусом

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Итальянская Финансовая гвардия накрыла "Коронавирус-shop" с товарами, гарантирующими иммунитет от Итальянская Финансовая гвардия накрыла "Коронавирус-shop" с товарами, гарантирующими иммунитет от коронавируса нового типа, сообщается в пресс-релизе управления Финансовой гвардии в провинции Турин

Как сообщается в пресс-релизе, так называемый "Коронавирус-shop" продавал по очень высоким ценам товары, которые якобы были "противоядием" от коронавируса. Среди них: ионизаторы, маски, комбинезоны, защитные перчатки, дезинфицирующие средства, очки, респираторы, пищевые добавки и другое. Цены на некоторые из них составляли тысячи евро.

"Зеленые береты Группы быстрого реагирования Турина ... смогли идентифицировать еще 14 предпринимателей, все они итальянцы, ответственные за мошенничество в деловой сфере", - сообщается в пресс-релизе. Теперь им грозит до двух лет тюремного заключения.

Таким образом, всего за несколько дней число интернет-мошенников возросло до 33. Все они гарантируют полную защиту от заражения коронавирусом нового типа.