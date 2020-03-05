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В Италии накрыли магазин с "товарами от коронавируса"
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РИА Новости

В Италии накрыли магазин с "товарами от коронавируса"

16:53 05.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкСитуация в Италии в связи с коронавирусом
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Итальянская Финансовая гвардия накрыла "Коронавирус-shop" с товарами, гарантирующими иммунитет от коронавируса нового типа, сообщается в пресс-релизе управления Финансовой гвардии в провинции Турин.
Как сообщается в пресс-релизе, так называемый "Коронавирус-shop" продавал по очень высоким ценам товары, которые якобы были "противоядием" от коронавируса. Среди них: ионизаторы, маски, комбинезоны, защитные перчатки, дезинфицирующие средства, очки, респираторы, пищевые добавки и другое. Цены на некоторые из них составляли тысячи евро.
"Зеленые береты Группы быстрого реагирования Турина ... смогли идентифицировать еще 14 предпринимателей, все они итальянцы, ответственные за мошенничество в деловой сфере", - сообщается в пресс-релизе. Теперь им грозит до двух лет тюремного заключения.
Таким образом, всего за несколько дней число интернет-мошенников возросло до 33. Все они гарантируют полную защиту от заражения коронавирусом нового типа.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыТуринИталияВ мире
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