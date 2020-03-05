Путин поручил правительству определить перечень налоговых инвестльгот

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля определить перечень налоговых льгот, носящих инвестиционный характер, и с 1 января 2021 года предоставлять их только на основе специального соглашения об обязательных инвестициях, сообщает сайт Кремля.
"Правительству Российской Федерации: обеспечить проведение инвентаризации действующих налоговых льгот и определить перечень льгот, носящих инвестиционный характер", - говорится в перечне поручений президента по итогам совещания по экономическим вопросам, опубликованном на сайте Кремля.
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Срок исполнения поручения - 1 июля 2020 года, ответственный - председатель правительства Михаил Мишустин.
"Обеспечить предоставление с 1 января 2021 года налоговых льгот, носящих инвестиционный характер, налогоплательщикам (за исключением налогоплательщиков, имеющих статус резидента территорий опережающего социально-экономического развития или резидента Свободного порта Владивосток), в том числе тем, кому такие налоговые льготы уже предоставлены, только на основе специального соглашения, содержащего обязательство налогоплательщика осуществить инвестиции на территории Российской Федерации на условиях и в сроки, которые установлены таким соглашением, предусмотрев при этом, что в случае нарушения указанного обязательства суммы налогов, не уплаченных в связи с предоставлением льгот, подлежат восстановлению", - говорится в перечне.
Срок выполнения данного поручения - до 30 декабря 2020 года. Ответственным также назначен Мишустин.