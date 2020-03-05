Путин поручил правительству определить перечень налоговых инвестльгот

"Обеспечить предоставление с 1 января 2021 года налоговых льгот, носящих инвестиционный характер, налогоплательщикам (за исключением налогоплательщиков, имеющих статус резидента территорий опережающего социально-экономического развития или резидента Свободного порта Владивосток), в том числе тем, кому такие налоговые льготы уже предоставлены, только на основе специального соглашения, содержащего обязательство налогоплательщика осуществить инвестиции на территории Российской Федерации на условиях и в сроки, которые установлены таким соглашением, предусмотрев при этом, что в случае нарушения указанного обязательства суммы налогов, не уплаченных в связи с предоставлением льгот, подлежат восстановлению", - говорится в перечне.