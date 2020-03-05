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Россия продолжит укреплять группировку войск в Арктике
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РИА Новости

Россия продолжит укреплять группировку войск в Арктике

16:46 05.03.2020 (обновлено: 18:04 05.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 61-го отдельного полка морской пехоты Северного флота во время марш-броска
Военнослужащие 61-го отдельного полка морской пехоты Северного флота во время марш-броска
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россия создала в Арктике группировку войск общего назначения, способную обеспечить безопасность, и продолжит увеличивать боевые возможности в регионе.
Об этом говорится в "Основах государственной политики России в Арктике на период до 2035 года". Документ своим указом утвердил Владимир Путин.
"Основными задачами в сфере обеспечения военной безопасности Российской Федерации в Арктике являются: <…> повышение боевых возможностей группировок войск (сил) общего назначения ВС России, других войск, воинских формирований и органов в Арктической зоне и поддержание их боевого потенциала на уровне, гарантирующем решение задач по отражению агрессии против России", — говорится в документе.
Указывается также, что стоит задача улучшать систему комплексного контроля за воздушной, надводной и подводной обстановкой.
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Основными вызовами национальной безопасности в "Основах госполитики" названы наращивание иностранного военного присутствия в Арктике и дискредитация деятельности России.
Также авторы документа перечисляют главные угрозы национальной безопасности в регионе: сокращение численности населения, низкий уровень развития социальной, транспортной и информационно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе в местах проживания малочисленных народов.
К угрозам также отнесли медленное геологическое изучение перспективных минерально-сырьевых центров, несоблюдение сроков создания инфраструктуры Северного морского пути и ледокольных судов.
Кроме того, в документе указано на неготовность системы мониторинга окружающей среды к экологическим вызовам, с которыми сталкивается Арктический регион.
Отмечается также, что Россия во взаимодействии с другими арктическими государствами продолжит работу по разграничению континентального шельфа в Северном Ледовитом океане.
Помимо этого, в Арктике продолжится развитие сети заповедных территорий, а также будут построены мусороперерабатывающие заводы.
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