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В Абхазии рассказали о состоянии кандидата в президенты Аслана Бжании
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РИА Новости

В Абхазии рассказали о состоянии кандидата в президенты Аслана Бжании

16:46 05.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкАслан Бжания
Аслан Бжания
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Аслан Бжания. Архивное фото
СУХУМ, 5 мар - РИА Новости. Состояние кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.
В понедельник Бжания был доставлен в одну из больниц Сочи и введен в медикаментозную кому. Вечером его перевезли в краевую клиническую больницу Краснодара. В среду консилиум российских врачей диагностировал у Бжании двухстороннюю полисегментарную пневмонию.
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"Состояние кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании оценивается как удовлетворительное. Показатели гемодинамики стабильны. Отмечается положительная динамика", - сообщил сотрудник Минздрава.
Ранее ЦИК Абхазии официально зарегистрировал трех кандидатов в президенты - лидера оппозиции Бжанию, экс-министра внутренних дел Леонида Дзапшбу и бывшего министра экономики Адгура Ардзинбу, а также кандидатов в вице-президенты.
Выборы президента пройдут в Абхазии 22 марта. В январе ЦИК отменил результаты прошедших летом 2019 года выборов главы государства. Это было сделано на фоне акций протеста, когда оппозиция ворвалась в администрацию президента, требуя его отставки.
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