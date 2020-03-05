В Абхазии рассказали о состоянии кандидата в президенты Аслана Бжании

СУХУМ, 5 мар - РИА Новости. Состояние кандидата в президенты Абхазии Состояние кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.

В понедельник Бжания был доставлен в одну из больниц Сочи и введен в медикаментозную кому. Вечером его перевезли в краевую клиническую больницу Краснодара. В среду консилиум российских врачей диагностировал у Бжании двухстороннюю полисегментарную пневмонию.

"Состояние кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании оценивается как удовлетворительное. Показатели гемодинамики стабильны. Отмечается положительная динамика", - сообщил сотрудник Минздрава.

Ранее ЦИК Абхазии официально зарегистрировал трех кандидатов в президенты - лидера оппозиции Бжанию, экс-министра внутренних дел Леонида Дзапшбу и бывшего министра экономики Адгура Ардзинбу, а также кандидатов в вице-президенты.