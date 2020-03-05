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Депутат Рады раскрыл детали разговора с не пожавшим ему руку Зеленским
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РИА Новости

Депутат Рады раскрыл детали разговора с не пожавшим ему руку Зеленским

16:46 05.03.2020 (обновлено: 17:23 05.03.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко рассказал, о чем разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, который отказался пожать ему руку.
Накануне, во время обсуждения кандидатуры нового премьер-министра, Гончаренко обвинил украинского лидера во лжи и кумовстве и отметил, что у членов кабмина чересчур высокие зарплаты, а нардепы от "Слуги народа" якобы получают деньги в конвертах.
После заседания Зеленский подошел к Гончаренко, тот протянул ему руку, однако президент отказался ее пожать и посоветовал ему "не переходить на личности".
Как заявил депутат порталу "Обозреватель", нормальные люди начинают беседу с рукопожатия. Он добавил, что сделал этот жест еще и потому, что Зеленский — глава государства.
"И хотя он мне не нравится, но я с уважением отношусь к миллионам людей, которые избрали его президентом", — сказал Гончаренко.
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По его словам, отказ Зеленского от такой формы приветствия говорит о его "проблемах с этикетом".
"А дальше он мне действительно сказал не переходить на личности, на что я ему ответил, что на личности никто не переходил и не надо врать. Это весь наш разговор", — добавил парламентарий.
Как заметил Гончаренко, обновление состава украинского кабмина говорит о том, что Зеленский "вручную управляет и парламентом, и правительством" и не имеет "стратегического видения развития страны".
"Знаете, у нас тут коронавирус, а у него такой "коронавирус" на голове вырос, что он не замечает и не понимает, как много вещей он на самом деле не знает", — сказал нардеп.
По его мнению, новоизбранный кабмин не изменит ситуацию в стране, потому что у Зеленского "нет плана" по его работе.
Накануне на внеочередном заседании Верховная рада обновила состав правительства и назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра.
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