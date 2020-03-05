Депутат Рады раскрыл детали разговора с не пожавшим ему руку Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко рассказал, о чем разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским , который отказался пожать ему руку.

Накануне, во время обсуждения кандидатуры нового премьер-министра, Гончаренко обвинил украинского лидера во лжи и кумовстве и отметил, что у членов кабмина чересчур высокие зарплаты, а нардепы от "Слуги народа" якобы получают деньги в конвертах.

После заседания Зеленский подошел к Гончаренко, тот протянул ему руку, однако президент отказался ее пожать и посоветовал ему "не переходить на личности".

Как заявил депутат порталу "Обозреватель" , нормальные люди начинают беседу с рукопожатия. Он добавил, что сделал этот жест еще и потому, что Зеленский — глава государства.

"И хотя он мне не нравится, но я с уважением отношусь к миллионам людей, которые избрали его президентом", — сказал Гончаренко.

По его словам, отказ Зеленского от такой формы приветствия говорит о его "проблемах с этикетом".

"А дальше он мне действительно сказал не переходить на личности, на что я ему ответил, что на личности никто не переходил и не надо врать. Это весь наш разговор", — добавил парламентарий.

Как заметил Гончаренко, обновление состава украинского кабмина говорит о том, что Зеленский "вручную управляет и парламентом, и правительством" и не имеет "стратегического видения развития страны".

"Знаете, у нас тут коронавирус, а у него такой "коронавирус" на голове вырос, что он не замечает и не понимает, как много вещей он на самом деле не знает", — сказал нардеп.

По его мнению, новоизбранный кабмин не изменит ситуацию в стране, потому что у Зеленского "нет плана" по его работе.