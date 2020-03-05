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2020-03-05T16:39+0300
https://ria.ru/20200305/1568202366.html
Суд Жироны попросил ВС Испании начать расследование против Пучдемона
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РИА Новости

Суд Жироны попросил ВС Испании начать расследование против Пучдемона

16:39 05.03.2020
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© РИА Новости / Тьерри Монасс / Перейти в фотобанкЭкс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон
© РИА Новости / Тьерри Монасс
Перейти в фотобанк
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Суд испанской Жироны направил запрос в Верховный суд страны с требованием начать расследование в отношении бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона по делу о мошенничестве, сообщает агентство Europa Press.
"Суд первой инстанции... Жироны направил в Верховный суд обоснованное заявление, в котором просит провести расследование в отношении бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона за такие преступления, как злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество и подделка документов... в период, когда он занимал должность мэра города", - пишет агентство.
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Пучдемон был мэром Жироны с 2011 по 2016 года.
Сам политик ответил в Twitter, что этот вопрос уже обсуждался в прошлом году, и его адвокат предложил суду добровольное заявление, однако дело не получило развитие.
"У меня есть более веские подозрения, чем их обвинения: они просто пытаются добиться экстрадиции любым способом", - написал Пучдемон.
Верховный суд Испании ранее вынес приговор в отношении 12 каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков были признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от 9 до 13 лет заключения. Еще трое - в неподчинении, они приговорены к штрафам.
После этого член Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский и международный ордера на арест бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, а также трех бывших членов каталонского правительства в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году. Пучдемону в Испании предъявлены обвинения в мятеже и растрате государственных средств.
Пучдемон, а также трое бывших членов его правительства, уехали из Испании сразу после провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом в конце октября 2017 года.
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