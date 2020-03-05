Суд Жироны попросил ВС Испании начать расследование против Пучдемона

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Суд испанской Жироны направил запрос в Верховный суд страны с требованием начать расследование в отношении бывшего главы каталонского женералитета Суд испанской Жироны направил запрос в Верховный суд страны с требованием начать расследование в отношении бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона по делу о мошенничестве, сообщает агентство Europa Press

"Суд первой инстанции... Жироны направил в Верховный суд обоснованное заявление, в котором просит провести расследование в отношении бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона за такие преступления, как злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество и подделка документов... в период, когда он занимал должность мэра города", - пишет агентство.

Пучдемон был мэром Жироны с 2011 по 2016 года.

Сам политик ответил в Twitter , что этот вопрос уже обсуждался в прошлом году, и его адвокат предложил суду добровольное заявление, однако дело не получило развитие.

"У меня есть более веские подозрения, чем их обвинения: они просто пытаются добиться экстрадиции любым способом", - написал Пучдемон.

Верховный суд Испании ранее вынес приговор в отношении 12 каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков были признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от 9 до 13 лет заключения. Еще трое - в неподчинении, они приговорены к штрафам.

После этого член Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский и международный ордера на арест бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, а также трех бывших членов каталонского правительства в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году. Пучдемону в Испании предъявлены обвинения в мятеже и растрате государственных средств.