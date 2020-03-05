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Суд оставил в силе арест подростков, готовивших теракт в Керчи
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РИА Новости

Суд оставил в силе арест подростков, готовивших теракт в Керчи

16:38 05.03.2020 (обновлено: 16:40 05.03.2020)
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© ФСБ РФЗадержание подростков, готовивших теракты в Крыму
Задержание подростков, готовивших теракты в Крыму
© ФСБ РФ
Задержание подростков, готовивших теракты в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Верховный суд Крыма оставил в силе решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения двум подросткам, обвиняемым в подготовке терактов в учебных заведениях Керчи, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Рассмотрение ходатайств по обжалованию ареста подростков состоялось в четверг.
"Решения Киевского районного суда Симферополя оставлены без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.
По данным следствия, два подростка из Керчи планировали два теракта в образовательных учреждениях и успели смастерить бомбы по инструкциям из интернета, а также опробовать их на домашних животных. О задержании двух подозреваемых ФСБ объявила 18 февраля. Против них возбуждены дела о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору. Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу обоих подростков до 18 апреля.
Задержание сотрудниками ФСБ РФ подростков в Керчи, готовивших террористические акты
19 февраля, 16:53
Омбудсмен рассказала о подростке, готовившем теракт в Керчи
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КерчьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымПроисшествия
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