Суд оставил в силе арест подростков, готовивших теракт в Керчи

Рассмотрение ходатайств по обжалованию ареста подростков состоялось в четверг.
"Решения Киевского районного суда Симферополя оставлены без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.
По данным следствия, два подростка из Керчи планировали два теракта в образовательных учреждениях и успели смастерить бомбы по инструкциям из интернета, а также опробовать их на домашних животных. О задержании двух подозреваемых ФСБ объявила 18 февраля. Против них возбуждены дела о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору. Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу обоих подростков до 18 апреля.
19 февраля, 16:53Омбудсмен рассказала о подростке, готовившем теракт в Керчи