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2020-03-05T17:33+0300
https://ria.ru/20200305/1568202300.html
Путин утвердил документ об основах госполитики в Арктике
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РИА Новости

Путин утвердил документ об основах госполитики в Арктике

16:38 05.03.2020 (обновлено: 17:33 05.03.2020)
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© РИА Новости / Андрей ШапранВид с борта вертолета на реку в Чукотском автономном округе
Вид с борта вертолета на реку в Чукотском автономном округе
© РИА Новости / Андрей Шапран
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил документ об основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Постановляю утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года", - говорится в документе.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 5 марта.
Чуть позднее в пресс-службе аппарата Совета безопасности России уточнили, что Совбез подготовит план по реализации основ, а также новую редакцию госпрограммы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации".
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Совет Безопасности РФРоссияАрктикаВладимир ПутинПолитика
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