Путин утвердил документ об основах госполитики в Арктике

Вид с борта вертолета на реку в Чукотском автономном округе

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин утвердил документ об основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Постановляю утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года", - говорится в документе.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 5 марта.

Чуть позднее в пресс-службе аппарата Совета безопасности России уточнили, что Совбез подготовит план по реализации основ, а также новую редакцию госпрограммы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации".