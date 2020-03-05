Путин рекомендовал Кубани отнести плантации чая к особо ценным угодьям

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал администрации Краснодарского края рассмотреть вопрос об отнесении плантаций чая к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям, сообщает сайт Кремля.
"Рекомендовать администрации Краснодарского края рассмотреть вопрос об отнесении плантаций чая к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям. Доклад – до 30 апреля 2020 г. Ответственный: Кондратьев В.И.", - говорится в опубликованном на сайте перечне поручений по итогам встречи с представителями общественности в Республике Адыгея.
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