Путин рекомендовал Кубани отнести плантации чая к особо ценным угодьям

"Рекомендовать администрации Краснодарского края рассмотреть вопрос об отнесении плантаций чая к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям. Доклад – до 30 апреля 2020 г. Ответственный: Кондратьев В.И.", - говорится в опубликованном на сайте перечне поручений по итогам встречи с представителями общественности в Республике Адыгея.