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Краснодарский край
2020-03-05T16:36+0300
https://ria.ru/20200305/1568202165.html
Путин рекомендовал Кубани отнести плантации чая к особо ценным угодьям
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РИА Новости

Путин рекомендовал Кубани отнести плантации чая к особо ценным угодьям

16:36 05.03.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк Владимир Путин
 Владимир Путин
© РИА Новости
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Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал администрации Краснодарского края рассмотреть вопрос об отнесении плантаций чая к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям, сообщает сайт Кремля.
"Рекомендовать администрации Краснодарского края рассмотреть вопрос об отнесении плантаций чая к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям. Доклад – до 30 апреля 2020 г. Ответственный: Кондратьев В.И.", - говорится в опубликованном на сайте перечне поручений по итогам встречи с представителями общественности в Республике Адыгея.
Чайная плантация в окрестностях города Хэфэй (провинция Аньхой )
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Краснодарский крайВладимир ПутинКраснодарский крайЭкономика
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