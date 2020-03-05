"Аэрофлот" объяснил, почему не отменяет рейсы в Китай

"Отмена рейсов в Китай не решает проблему изоляции от потенциальных носителей вируса. У туристов остаются возможности приезжать транзитом через соседние страны. Пришлось бы всерьез говорить о закрытии всех границ для туристов, а это – реальная угроза банкротства для многих игроков национальной туристической отрасли", - рассказал Савельев журналистам.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Болезнь вызвана новым коронавирусом COVID-19. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.