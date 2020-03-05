"Аэрофлот" объяснил, почему не отменяет рейсы в Китай

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Отмена рейсов в Китай не решила бы проблему изоляции от потенциальных носителей вируса, считает гендиректор крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев.
Россия на фоне распространения нового коронавируса уже ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей и Ираном. Эти ограничения не коснулись только "Аэрофлота" и ряда иностранных компаний. Рейсы из признанных неблагополучными по коронавирусу стран, включая Италию, сегодня переведены в терминал F московского аэропорта "Шереметьево", который обслуживает только их и где созданы специальные условия для обследования пассажиров.
"Отмена рейсов в Китай не решает проблему изоляции от потенциальных носителей вируса. У туристов остаются возможности приезжать транзитом через соседние страны. Пришлось бы всерьез говорить о закрытии всех границ для туристов, а это – реальная угроза банкротства для многих игроков национальной туристической отрасли", - рассказал Савельев журналистам.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Болезнь вызвана новым коронавирусом COVID-19. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.
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