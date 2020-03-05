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Ярославские власти рассказали о планах запустить "Ласточку" в Москву
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РИА Новости

Ярославские власти рассказали о планах запустить "Ласточку" в Москву

16:27 05.03.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭлектропоезд "Ласточка" на участке Московского центрального кольца между станциями "Лужники" и "Площадь Гагарина"
Электропоезд Ласточка на участке Московского центрального кольца между станциями Лужники и Площадь Гагарина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал журналистам, что в ближайшее время в выходные дни будет запущена "Ласточка" из Москвы в Ярославль и обратно.
Губернатор отметил, что туристический поток в регион растет, особенно много туристов приезжают по выходным и в праздники. "На сегодняшний момент в выходные дни просто не достать билет на фирменный поезд, который курсирует три раза в день из Ярославля в Москву и обратно", - сказал губернатор.
По его словам, областные власти уже обсуждали с руководством Северной железной дороги возможность запустить "Ласточку".
"Мы пришли к такому мнению, что этот состав необходимо пускать как дополнительный, он не должен заменить то пассажирское сообщение, которое существует на сегодняшний момент. Этот поезд достаточно комфортный, удобный, но его можно рассмотреть как поезд выходных дней", - сказал Миронов.
"Мы просто продумаем сейчас сетку, расписание, и я думаю, что он будет востребован. Есть сейчас ряд технических вопросов, связанных с наличием подвижного состава. Заявки от правительства региона приняты компанией РЖД", - добавил он.
Глава региона отметил, что запуск "Ласточки" можно ожидать "в ближайшее время".
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