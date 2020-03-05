Ярославские власти рассказали о планах запустить "Ласточку" в Москву

"Мы пришли к такому мнению, что этот состав необходимо пускать как дополнительный, он не должен заменить то пассажирское сообщение, которое существует на сегодняшний момент. Этот поезд достаточно комфортный, удобный, но его можно рассмотреть как поезд выходных дней", - сказал Миронов.