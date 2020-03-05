В МГД предложили законодательно ввести термин "врачебная ошибка"

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Депутаты комиссии Депутаты комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья предлагают законодательно ввести термин "врачебная ошибка" и изменить термин "медицинская услуга", чтобы защитить врачей от уголовного преследования.

Соответствующее предложение обсуждалось в четверг в Мосгордуме на круглом столе по вопросу совершенствования законодательства в сфере защиты прав медицинских работников.

"Нам необходимо ввести термин "врачебная ошибка" в наше законодательство и дать ему точное определение, и написать, что врачебная ошибка не подлежит уголовному наказанию", - сообщила журналистам член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова в ходе пресс-подхода по итогам круглого стола.

Депутат уточнила, что стоит правильно понимать термин "врачебная ошибка" - "это когда врач сделал всё, что положено, и назначил всё, что нужно, но что-то пошло не так". И не стоит путать его с термином "халатность" - когда врачом пациенту не назначено необходимое лечение, не сделаны необходимые исследования, добавила она.

"Врачебных ошибок фиксируется очень много во всем мире, и нет в мировой практике случаев привлечения врачей за врачебные ошибки к уголовной ответственности. Врач совершает ошибку не умышленно", - отметила Стебенкова.

Также она акцентировала внимание на том, что необходимо отойти от термина "медицинская услуга" в российском законодательстве, чтобы не рассматривать оказание врачебной помощи пациентам с позиции услуги.