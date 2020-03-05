В рамках "Урока цифры" школьников обучат основам безопасности в Сети

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Всероссийское образовательное мероприятие "Урок цифры" пройдет в марте 2020 года, в рамках него школьников обучат основам информационной безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Цифровая экономика".

"Урок цифры" на тему "Безопасность будущего" пройдет с 10 по 23 марта. С помощью интерактивных тренажеров дети смогут познакомиться с миром информационной безопасности. Тренажер включает в себя три варианта сценариев с тремя разными героями: биологом, художником и математиком. Школьник может выбрать, за кого из персонажей хочет играть, а затем пройти урок еще раз за другого героя.

"Каждому из них нужно достичь определенной цели, а для этого — выполнить ряд действий. При этом задания внутри каждого из сценариев направлены на знакомство с темой кибербезопасности на примере ситуаций, с которыми дети могут столкнуться, в том числе, и в реальной жизни. После завершения игры школьникам будет предложено пройти финальный тест. Задания, предлагаемые в тренажере, различаются для младшей, средней и старшей школы. Все материалы урока будут доступны на сайте урокцифры.рф и после 23 марта", - говорится в сообщении.

"Мы рады участвовать в столь масштабной инициативе, поскольку таким образом можем рассказать школьникам по всей России о наиболее распространенных угрозах в сети и способах их избежать. В этом году мы хотим обратить внимание детей и подростков на риски, связанные со слабыми паролями, показать, чем может обернуться кража аккаунта, научить их отличать фишинговые сайты от настоящих и не поддаваться на мошенническую рекламу", — прокомментировал руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской безопасности в интернете Андрей Сиденко.