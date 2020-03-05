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Новости Подмосковья
2020-03-05T16:22+0300
https://ria.ru/20200305/1568201282.html
В МО в 2019 году женщины с ВИЧ родили около 650 здоровых детей
https://cdn22.img.ria.ru/images/153029/21/1530292154_0:156:1500:1000_1036x0_80_0_0_7ab9d3cee791fa81ded6b42319034de6.jpg
РИА Новости

В МО в 2019 году женщины с ВИЧ родили около 650 здоровых детей

16:22 05.03.2020
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© РИА Новости / Сергей ГунеевНоворожденные в родильном доме
Новорожденные в родильном доме
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Московской области в прошлом году ВИЧ-инфицированные женщины родили 647 здоровых детей, передает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
Отмечается, что все дети, рожденные от родителей с ВИЧ-инфекцией, которые принимают антиретровирусную терапию, появились на свет здоровыми.
Для того чтобы родить здорового малыша, женщинам, имеющим ВИЧ-положительный статус, необходимо обратиться в Московский областной центр СПИДа. Врачи назначат им антиретровирусную терапию, которая будет препятствовать заражению плода.
"Все лечение проводится бесплатно", – заверил главврач учреждения Александр Пронин.
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Новости ПодмосковьяМинистерство здравоохранения Московской областиМосковская область (Подмосковье)
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