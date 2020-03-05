В МО в 2019 году женщины с ВИЧ родили около 650 здоровых детей

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Московской области в прошлом году ВИЧ-инфицированные женщины родили 647 здоровых детей, передает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
Отмечается, что все дети, рожденные от родителей с ВИЧ-инфекцией, которые принимают антиретровирусную терапию, появились на свет здоровыми.
Для того чтобы родить здорового малыша, женщинам, имеющим ВИЧ-положительный статус, необходимо обратиться в Московский областной центр СПИДа. Врачи назначат им антиретровирусную терапию, которая будет препятствовать заражению плода.
"Все лечение проводится бесплатно", – заверил главврач учреждения Александр Пронин.