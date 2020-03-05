В Сочи огонь охватил 600 квадратных метров травы

СОЧИ, 5 мар - РИА Новости. Спасатели тушат огонь, охвативший 600 квадратных метров травы в Лазаревском районе Сочи, сообщает ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
В Сочи второй день стоит теплая и солнечная погода с температурой воздуха около 20 градусов. При этом в четверг днём диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о возгорании на улице Центральной в поселке Головинка Лазаревского района.
"Произошло загорание травы на открытой территории на площади 600 квадратных метров. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в тушении задействованы четыре единицы техники и 19 человек личного состава МЧС России.