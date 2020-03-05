В Сочи огонь охватил 600 квадратных метров травы

В Сочи второй день стоит теплая и солнечная погода с температурой воздуха около 20 градусов. При этом в четверг днём диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о возгорании на улице Центральной в поселке Головинка Лазаревского района.