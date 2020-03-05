Посольство США надеется на сотрудничество с новым премьером Украины

КИЕВ, 5 мар – РИА Новости. Посольство США в Киеве надеется на тесное сотрудничество с новым премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и правительством.
Верховная рада Украины в среду на внеочередном заседании назначила нового премьера и обновила состав правительства. Парламент удовлетворил заявление об отставке премьера Алексея Гончарука. Его место занял бывший вице-премьер по вопросам развития общин и территорий Шмыгаль.
"Мы поздравляем премьер-министра Шмыгаля с назначением на эту должность и надеемся на тесное сотрудничество с ним и его коллегами по кабинету министров. Мы благодарны Алексею Гончаруку и его команде за продуктивное сотрудничество в течение последних шести месяцев для поддержки партнерства Украины и США", - говорится в сообщении на странице посольства США в Facebook.