Союз женщин России оценил слова Смирнова об образовании для девочек

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова прокомментировала слова протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова о "ненужности" образования для девочек.
"Это абсурд, что я могу сказать. Отец Дмитрий такой вот. У него такое видение, что лучше пусть она будет необразованная, но будет она хорошей матерью", — сказала она в интервью радиостанции "Говорит Москва".
В эфире радиостанции "Радонеж" священник заявил, что в школе девочка будет "учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям", а оставшись помогать дома, "она будет уже готовая мама" и "все будет уметь".
В Московском патриархате, комментируя слова протоиерея о детях и школе, призвали журналистов "не хайповать" и не вырывать слова из контекста.