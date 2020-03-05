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Союз женщин России оценил слова Смирнова об образовании для девочек
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РИА Новости

Союз женщин России оценил слова Смирнова об образовании для девочек

16:19 05.03.2020 (обновлено: 17:07 05.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации РФ Екатерина Лахова
Член комитета Совета Федерации РФ Екатерина Лахова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова прокомментировала слова протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова о "ненужности" образования для девочек.
"Это абсурд, что я могу сказать. Отец Дмитрий такой вот. У него такое видение, что лучше пусть она будет необразованная, но будет она хорошей матерью", — сказала она в интервью радиостанции "Говорит Москва".
В эфире радиостанции "Радонеж" священник заявил, что в школе девочка будет "учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям", а оставшись помогать дома, "она будет уже готовая мама" и "все будет уметь".
В Московском патриархате, комментируя слова протоиерея о детях и школе, призвали журналистов "не хайповать" и не вырывать слова из контекста.
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Шнуров в стихах ответил на слова Смирнова об образовании для девочек
542077849
Обсудить 14
Союз женщин РоссииПротоиерей Димитрий СмирновЕкатерина ЛаховаОбразование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Он хочет затащить Россиян назад в средние века . Он иностранный шпион , вредящий Российскому народу .
5 марта, 16:42
freizdorf
4330009
темные, неграмотные люди, быстрее поверят в ту лапшу, которую им вешают попы на уши
5 марта, 16:45
aandrew_o
4600009
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