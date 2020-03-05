Жители Нижегородской области смогут обратиться в суд через МФЦ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Жители Жители Нижегородской области первыми в России могут обратиться в суд через многофункциональные центры, сообщил РИА Новости председатель Нижегородского областного суда Вячеслав Поправко.

"Нижегородская область стала пилотным регионом, где были расширены возможности федерального проекта "Электронное правосудие". Нижегородские суды начали принимать документы через МФЦ. Направить обращение в суды Нижегородской области могут жители региона, зарегистрированные на портале "Госуслуги". А специалисты многофункциональных центров окажут им в этом содействие", - сказал Поправко.

По его словам, возможность подачи в суд документов в электронном виде через МФЦ была создана для тех, кто не имеет самостоятельного доступа к сети интернет.

Поправко рассказал, что на официальном сайте каждого суда имеется портал, через который можно обратиться в суд, представив заявление и сопутствующие документы в электронном виде. Но для этого необходимы не только определенные навыки работы с компьютером, но и наличие электронно-цифровой подписи для авторизации.

"На данный момент на всех компьютерах общего пользования МФЦ Нижегородской области размещен ярлык (инструкция пользователя), обеспечивающий доступ к интернет-порталу ГАС "Правосудие". Граждане могут подать электронное обращение в суд, отслеживать движение поданных ранее обращений и получить результаты их рассмотрений, а также получить доступ ко всей информации по судебным делам. Личность гражданина при этом удостоверяется сотрудником МФЦ в установленной форме. Сотрудник МФЦ может при необходимости оказать техническую помощь при работе с компьютером", - сказал председатель Нижегородского областного суда.

Он отметил, что реализация пилотного проекта в Нижегородской области стала возможной при поддержке председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева , директора судебного департамента при Верховном суде Александра Гусева и губернатора региона Глеба Никитина