Минэкономразвития объявило о победе в споре о вагонах с Украиной

Третейская группа установила ряд нарушений со стороны России, однако их устранение "не повлечет за собой каких-то существенных действий" или изменений на российском рынке, заявила изданию директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова.
В ведомстве, которое официально представляет Россию в ВТО, решение посчитали победой.
"Если смотреть только на выводы Апелляционного органа, которые содержатся на последних страницах, то действительно создается впечатление, что Россия проиграла. Однако ни по одной из позиций, которые оспаривались Украиной в апелляции, орган не нашел нарушений нами правил ВТО", — отметила представитель Минэкономразвития.
Спор между Россией и Украиной длился с 2015 года. Поводом стали ограничения на поставку украинских вагонов и стрелочных переводов, которые в Киеве посчитали необоснованными. Москва ввела их в 2013 году, предъявив украинской стороне претензии к безопасности железнодорожной техники.
Орган по разрешению споров ВТО утвердил решение апелляционной инстанции, которая порекомендовала потребовать от России привести эти ограничения в соответствие с требованиями международного соглашения по техническим барьерам в торговле. При этом было установлено, что Украина не смогла в полной мере доказать неправомочность введения барьеров.
4 февраля, 19:18ВТО частично поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией