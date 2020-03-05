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2020-03-05T17:13+0300
https://ria.ru/20200305/1568200884.html
Минэкономразвития объявило о победе в споре о вагонах с Украиной
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РИА Новости

Минэкономразвития объявило о победе в споре о вагонах с Украиной

16:14 05.03.2020 (обновлено: 17:13 05.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖелезнодорожная станция в Донецкой области
Железнодорожная станция в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) утвердила решение по спору России и Украины о поставках украинских вагонов и железнодорожной техники, сообщает РБК.
Третейская группа установила ряд нарушений со стороны России, однако их устранение "не повлечет за собой каких-то существенных действий" или изменений на российском рынке, заявила изданию директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова.
В ведомстве, которое официально представляет Россию в ВТО, решение посчитали победой.

"Если смотреть только на выводы Апелляционного органа, которые содержатся на последних страницах, то действительно создается впечатление, что Россия проиграла. Однако ни по одной из позиций, которые оспаривались Украиной в апелляции, орган не нашел нарушений нами правил ВТО", — отметила представитель Минэкономразвития.

Спор между Россией и Украиной длился с 2015 года. Поводом стали ограничения на поставку украинских вагонов и стрелочных переводов, которые в Киеве посчитали необоснованными. Москва ввела их в 2013 году, предъявив украинской стороне претензии к безопасности железнодорожной техники.
Орган по разрешению споров ВТО утвердил решение апелляционной инстанции, которая порекомендовала потребовать от России привести эти ограничения в соответствие с требованиями международного соглашения по техническим барьерам в торговле. При этом было установлено, что Украина не смогла в полной мере доказать неправомочность введения барьеров.
Штаб-квартира ВТО в Женеве
4 февраля, 19:18
ВТО частично поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
57247171638
Обсудить 31
РоссияВсемирная торговая организация (ВТО)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)УкраинаЭкономика
Популярные комментарии
А нам то что? Это РЖД интересно. Нам все ровно.
5 марта, 16:15
DIDenis Inkognito
27210367
У древних укров сегодня траур.
5 марта, 16:19
vvab6
41400018
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