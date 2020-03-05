Минэкономразвития объявило о победе в споре о вагонах с Украиной

"Если смотреть только на выводы Апелляционного органа, которые содержатся на последних страницах, то действительно создается впечатление, что Россия проиграла. Однако ни по одной из позиций, которые оспаривались Украиной в апелляции, орган не нашел нарушений нами правил ВТО", — отметила представитель Минэкономразвития.