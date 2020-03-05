Пресс-конференция об экологической ответственности бизнеса

Участники:
- исполнительный директор ассоциации "РусПРО" Павел РУДАСЬ;
- директор ассоциации "СКО Электроника – утилизация" Владислав БОНДАРЕВ;
- исполнительный директор ассоциации "ЭкоШинСоюз" Сергей ПОДОЙНИКОВ;
- генеральный директор компании Duracell в России Юрий КОРОТАЕВ.
Десятки тысяч пунктов раздельного сбора отходов по всей стране, тысячи тонн переработанных отходов, сотни миллионов рублей инвестиций в развитие отходоперерабатывающей отрасли, масштабные просветительские проекты по навыкам утилизации отходов – таковы результаты работы трех крупнейших ассоциаций, объединяющих десятки производителей и импортеров потребительских товаров.
Как конкурентам в бизнесе удается договориться о реализации совместных экологических программ? Какие административные барьеры приходится преодолевать для раздельного сбора и переработки отходов? Каковы планы по повышению уровня переработки? Как бизнес относится к концепции реформирования расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП) за утилизацию отходов от использования товаров и упаковки? И почему не согласен платить экосбор вместо самостоятельной утилизации отходов? Каковы перспективы отрасли переработки отходов в России?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- исполнительный директор ассоциации "РусПРО" Павел РУДАСЬ;
- директор ассоциации "СКО Электроника – утилизация" Владислав БОНДАРЕВ;
- исполнительный директор ассоциации "ЭкоШинСоюз" Сергей ПОДОЙНИКОВ;
- генеральный директор компании Duracell в России Юрий КОРОТАЕВ.
Десятки тысяч пунктов раздельного сбора отходов по всей стране, тысячи тонн переработанных отходов, сотни миллионов рублей инвестиций в развитие отходоперерабатывающей отрасли, масштабные просветительские проекты по навыкам утилизации отходов – таковы результаты работы трех крупнейших ассоциаций, объединяющих десятки производителей и импортеров потребительских товаров.
Как конкурентам в бизнесе удается договориться о реализации совместных экологических программ? Какие административные барьеры приходится преодолевать для раздельного сбора и переработки отходов? Каковы планы по повышению уровня переработки? Как бизнес относится к концепции реформирования расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП) за утилизацию отходов от использования товаров и упаковки? И почему не согласен платить экосбор вместо самостоятельной утилизации отходов? Каковы перспективы отрасли переработки отходов в России?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/