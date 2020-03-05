Пресс-конференция об экологической ответственности бизнеса

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10 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция, посвященная выполнению нормативов утилизации отходов от использования товаров и упаковки крупнейшими ассоциациями производителей и импортеров потребительских товаров.