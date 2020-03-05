"Аэрофлот" сократит рейсы в Италию, если их загрузка начнет падать

Туристы на одной из улиц Милана. Архивное фото

Туристы на одной из улиц Милана

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" сократит количество рейсов в Италию , если их загрузка начнет падать, на данный момент она упала некритично, сообщил журналистам гендиректор компании Виталий Савельев

Директор департамента управления сетью и доходами "Аэрофлота" Иван Батанов ранее в ходе телефонной конференции сообщил, что "Аэрофлот", скорее всего, временно сократит число рейсов в Италию из-за коронавируса

"Мы исходим из того, что запрета на полеты нет, есть рекомендация пассажирам ограничить перемещение. И, конечно, мы мониторим фактическую загрузку. Если она начнет падать, мы сократим количество рейсов", - сказал Савельев, отвечая на вопрос, планируется ли сокращать число рейсов в Италию.

Отвечая на вопрос, упала ли загрузка рейсов в Италию, он сказал: "Упала, но некритично".

Ростуризм ранее выпустил рекомендации российским туроператорам и турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Италию, Иран и Южную Корею из-за участившихся там случаев заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки.