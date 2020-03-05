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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
2020-03-05T16:09+0300
https://ria.ru/20200305/1568200601.html
В Сургутском районе ХМАО проезд для ветеранов сделали бесплатным
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/113664/26/1136642692_0:130:2489:1530_1036x0_80_0_0_31e4f45948fb95cb1ccdb2aa02384676.jpg
РИА Новости

В Сургутском районе ХМАО проезд для ветеранов сделали бесплатным

16:09 05.03.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 мар - РИА Новости. Власти Сургутского района ХМАО, ранее на год отменившие для ветеранов Великой Отечественной войны оплату жилищно-коммунальных услуг, сделали бесплатным для них проезд в общественном транспорте, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Руководитель администрации подчеркнул, что ветераны смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно до конца этого года на территории всего Сургутского района. Трубецкой в четверг подписал соответствующее соглашение с местными транспортными предприятиями.
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"Мы понимали, что наши ветераны - люди преклонного возраста - передвигаются в основном при поддержке близких, поэтому сделали проезд бесплатным и для сопровождающих", - приводит пресс-служба администрации слова главы района.
Он отметил, что акцию поддержали три компании, которые оказывают услуги по перевозкам пассажиров и багажа в пределах Сургутского района.
Ранее Трубецкой на своей странице в Facebook сообщил, что районные власти решили освободить ветеранов от оплаты жилищно-коммунальных услуг, вывоза отходов и взносов на капитальный ремонт. По его словам, в течение 2020 года 68 участникам боевых действий и труженикам тыла "просто не будут начислять" ее. Также сообщалось, что в Сургутском районе спишут все долги за "коммуналку" ветеранам - около 300 тысяч рублей. Трубецкой подчеркивал, что вместо платежек местные фронтовики будут получать поздравления с Победой.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округВеликая Отечественная война (1941-1945)Сургутский районОбщество
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