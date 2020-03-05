В Сургутском районе ХМАО проезд для ветеранов сделали бесплатным

Руководитель администрации подчеркнул, что ветераны смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно до конца этого года на территории всего Сургутского района. Трубецкой в четверг подписал соответствующее соглашение с местными транспортными предприятиями.

"Мы понимали, что наши ветераны - люди преклонного возраста - передвигаются в основном при поддержке близких, поэтому сделали проезд бесплатным и для сопровождающих", - приводит пресс-служба администрации слова главы района.

Ранее Трубецкой на своей странице в Facebook сообщил, что районные власти решили освободить ветеранов от оплаты жилищно-коммунальных услуг, вывоза отходов и взносов на капитальный ремонт. По его словам, в течение 2020 года 68 участникам боевых действий и труженикам тыла "просто не будут начислять" ее. Также сообщалось, что в Сургутском районе спишут все долги за "коммуналку" ветеранам - около 300 тысяч рублей. Трубецкой подчеркивал, что вместо платежек местные фронтовики будут получать поздравления с Победой.