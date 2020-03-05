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Правительство Италии ограничило проведение массовых мероприятий
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РИА Новости

Правительство Италии ограничило проведение массовых мероприятий

16:06 05.03.2020 (обновлено: 16:23 05.03.2020)
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© Filippo Monteforte Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима
Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима
© Filippo Monteforte
Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима . Архивное фото
РИМ, 5 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Совет министров Италии принял новый декрет, усиливающий меры по борьбе с распространением коронавируса: рекомендует избегать рукопожатий и объятий и обязывает проводить массовые мероприятия при соблюдении минимальной дистанции между людьми, а спортивные соревнования - без зрителей.
"Для противодействия и сдерживания распространения вируса COVID-19 по всей стране применяются следующие меры: приостановлены конгрессы, собрания, митинги и общественные мероприятия, в которых участвуют медицинские работники или персонал, отвечающий за оказание основных государственных или коммунальных услуг. Любые другие мероприятия, связанные с проведением конференций или конгрессов, также откладываются до даты, следующей за окончанием срока действия настоящего указа", - говорится в декрете.
Кроме того, правительство решило на время отменить все мероприятия и выступления, включая кинопоказ и театральные выступления, организаторы которых не соблюдают рекомендованную дистанцию между зрителями и посетителями в 1 метр. Аналогичные меры касаются занятий спортом в спортзалах, бассейнах и спортивных центрах. Любые соревнования решено проводить только в отсутствии зрителей, что касается и предстоящих матчей итальянской футбольной серии А.
Помимо уже объявленного закрытия учебных заведений по всей стране до 15 марта, декрет говорит о необходимости дистанционного обучения. Похожий призыв обращен к работодателям, которые при возможности должны обеспечить работу на дому.
Отдельный пункт посвящен пожилым и людям с пониженным иммунитетом, которых призывают избегать мест со скоплением народа и при необходимости вообще не покидать жилье.
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Транспортным компаниям предписывается усилить меры по дезинфекции, а местным властям обеспечить распространение правил по соблюдению санитарной гигиены.
В приложении к декрету совет министров Италии перечисляет несколько этих правил: это частое мытье рук, личная дистанция не меньше одного метра, использование платка при чихании или кашле. Отдельно говорится о необходимости избегать контакта с зараженными респираторными заболеваниями, а также избегать рукопожатий и объятий.
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