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ОПЕК предложила допсокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в день
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РИА Новости

ОПЕК предложила допсокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в день

16:04 05.03.2020 (обновлено: 17:00 05.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
ВЕНА, 5 мар - РИА Новости. ОПЕК предлагает дополнительно сократить добычу нефти на второй квартал на 1,5 миллиона баррелей в день, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане.
При этом страны не-ОПЕК должны решат, нужно ли им сокращать добычу на 500 тысяч баррелей.
Россия выступила против дополнительного сокращения нефти на второй квартал из-за коронавируса, предложив просто продлить сделку ОПЕК+ на период после июня, сообщил источник агентства. Серия встреч альянса, однако, еще далека от завершения - 6 марта состоится заседание всех стран ОПЕК+, на котором должно быть вынесено окончательное решение.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года.
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене
25 февраля, 12:28
В Кремле рассказали о ситуации с продлением сделки ОПЕК+
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