ОПЕК предложила допсокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в день

ВЕНА, 5 мар - РИА Новости. ОПЕК предлагает дополнительно сократить добычу нефти на второй квартал на 1,5 миллиона баррелей в день, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане.

При этом страны не-ОПЕК должны решат, нужно ли им сокращать добычу на 500 тысяч баррелей.

Россия выступила против дополнительного сокращения нефти на второй квартал из-за коронавируса, предложив просто продлить сделку ОПЕК+ на период после июня, сообщил источник агентства. Серия встреч альянса, однако, еще далека от завершения - 6 марта состоится заседание всех стран ОПЕК+, на котором должно быть вынесено окончательное решение.