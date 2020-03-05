Клишас прокомментировал идею упомянуть Бога в Конституции

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Внесение в Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не отменяет незыблемый принцип существования России как светского государства, заявил сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию Андрей Клишас

"Положение о России как светском государстве и право на исповедование любой религии или отказ от неё незыблемы, они записаны в первых главах Конституции и не изменяются. Россия остаётся светским государством безусловно", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По словам сенатора, с тем, что принцип светского государства является сам по себе конституционной ценностью, и с этим соглашаются и другие конфессии.