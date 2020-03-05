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Клишас прокомментировал идею упомянуть Бога в Конституции
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РИА Новости

Клишас прокомментировал идею упомянуть Бога в Конституции

16:03 05.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не отменяет незыблемый принцип существования России как светского государства, заявил сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию Андрей Клишас.
"Положение о России как светском государстве и право на исповедование любой религии или отказ от неё незыблемы, они записаны в первых главах Конституции и не изменяются. Россия остаётся светским государством безусловно", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По словам сенатора, с тем, что принцип светского государства является сам по себе конституционной ценностью, и с этим соглашаются и другие конфессии.
"То, что государство сегодня светское, это тоже конституционная ценность", - сказал Клишас.
Конституция РФ
3 марта, 16:29
В Кремле оценили идею упомянуть Бога в Конституции
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РоссияАндрей КлишасКонституция РФОбщество
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