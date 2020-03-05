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Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
2020-03-05T16:31+0300
https://ria.ru/20200305/1568200230.html
Нижегородская область будет сотрудничать с Intel
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РИА Новости

Нижегородская область будет сотрудничать с Intel

15:58 05.03.2020 (обновлено: 16:31 05.03.2020)
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© Flickr / Josh BancroftЛоготип Intel
Логотип Intel
© Flickr / Josh Bancroft
Логотип Intel. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, вице-президент корпорации Intel Билл Севидж и врио ректора Нижегородского университета (ННГУ) имени Лобачевского Елена Загайнова в четверг подписали соглашение о намерениях.
Трехстороннее соглашение предусматривает совместное участие в научно-образовательных проектах, а также поддержку бизнес-инициатив и технологических стартапов.
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"Для нас большая честь и удача, что именно в Нижнем Новгороде базируется одно из самых крупных подразделений компании Intel в нашей стране. Для нас очень важно, что есть такой партнер для развития в регионе Научно-образовательного центра мирового уровня. Одно из направлений, которое мы будем развивать в рамках соглашения, - это образовательные услуги. Мы хотим готовить специалистов по заказам промышленности, и такой заказчик, как Intel, является для нас принципиально важным", - сказал Никитин.
Глава региона отметил, что сотрудничество в научной и образовательной сферах является одним из ключевых пунктов будущей совместной работы. Предлагая свою технологическую и исследовательскую экспертизу, Intel будет способствовать развитию профильных программ и курсов ННГУ. В рамках взаимодействия будут развиваться проекты по высокопроизводительным вычислениям, компьютерному зрению и искусственному интеллекту.
"Уверен, что применение лучших мировых практик в сфере информационных технологий будет способствовать и увеличению числа перспективных проектов Научно-образовательного центра, частью которого является и ННГУ, и реализации национальных проектов "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика", - подчеркнул Никитин.
По словам вице-президента корпорации Intel, компания сотрудничает с Нижегородской областью и ННГУ в развитии научно-технического потенциала региона на протяжении 20 лет. "В дальнейшем мы планируем укреплять и развивать это взаимодействие, и подписанное соглашение является важной отправной точкой для старта новых проектов", - заявил Севидж.
В свою очередь врио ректора ННГУ сообщила, что университет является источником кадров для Intel с самого начала работы компании в Нижнем Новгороде. "Мы давно взаимодействуем в образовательном направлении и по некоторым научным проектам. Мы планируем запускать специальные программы подготовки кадров для Intel. Нам очень важно, опираясь на многолетний опыт компании, готовить специалистов на опережение, с первого курса понимать, какой выпускник у нас будет через 5-6 лет, быть уверенными, что он будет востребован IT-компаниями, в том числе Intel, в момент выпуска. И, конечно, нам интересно создать выделенную группу или мини-факультет, который совместно с Intel готовил бы специалистов нового уровня, нового поколения", - отметила Загайнова.
В середине февраля 2020 года в Нижнем Новгороде открылся новый офис Intel - R&D-центр, который является одним из крупнейших центров исследований и разработок Intel в мире, где над проектами в области искусственного интеллекта и компьютерного зрения, беспилотных автомобилей, высокопроизводительных вычислений работает около 1000 специалистов.
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Нижегородская областьГлеб НикитинНижегородский государственный университетIntel CorporationНижегородская областьОбщество
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