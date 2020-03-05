Нижегородская область будет сотрудничать с Intel

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин , вице-президент корпорации Intel Билл Севидж и врио ректора Нижегородского университета (ННГУ) имени Лобачевского Елена Загайнова в четверг подписали соглашение о намерениях.

Трехстороннее соглашение предусматривает совместное участие в научно-образовательных проектах, а также поддержку бизнес-инициатив и технологических стартапов.

"Для нас большая честь и удача, что именно в Нижнем Новгороде базируется одно из самых крупных подразделений компании Intel в нашей стране. Для нас очень важно, что есть такой партнер для развития в регионе Научно-образовательного центра мирового уровня. Одно из направлений, которое мы будем развивать в рамках соглашения, - это образовательные услуги. Мы хотим готовить специалистов по заказам промышленности, и такой заказчик, как Intel, является для нас принципиально важным", - сказал Никитин.

Глава региона отметил, что сотрудничество в научной и образовательной сферах является одним из ключевых пунктов будущей совместной работы. Предлагая свою технологическую и исследовательскую экспертизу, Intel будет способствовать развитию профильных программ и курсов ННГУ. В рамках взаимодействия будут развиваться проекты по высокопроизводительным вычислениям, компьютерному зрению и искусственному интеллекту.

"Уверен, что применение лучших мировых практик в сфере информационных технологий будет способствовать и увеличению числа перспективных проектов Научно-образовательного центра, частью которого является и ННГУ, и реализации национальных проектов "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика", - подчеркнул Никитин.

По словам вице-президента корпорации Intel, компания сотрудничает с Нижегородской областью и ННГУ в развитии научно-технического потенциала региона на протяжении 20 лет. "В дальнейшем мы планируем укреплять и развивать это взаимодействие, и подписанное соглашение является важной отправной точкой для старта новых проектов", - заявил Севидж.

В свою очередь врио ректора ННГУ сообщила, что университет является источником кадров для Intel с самого начала работы компании в Нижнем Новгороде. "Мы давно взаимодействуем в образовательном направлении и по некоторым научным проектам. Мы планируем запускать специальные программы подготовки кадров для Intel. Нам очень важно, опираясь на многолетний опыт компании, готовить специалистов на опережение, с первого курса понимать, какой выпускник у нас будет через 5-6 лет, быть уверенными, что он будет востребован IT-компаниями, в том числе Intel, в момент выпуска. И, конечно, нам интересно создать выделенную группу или мини-факультет, который совместно с Intel готовил бы специалистов нового уровня, нового поколения", - отметила Загайнова.