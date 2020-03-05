Брюссельский саммит Индия-ЕС отменили из-за вспышки коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мар – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не поедет в Брюссель на саммит Индия-ЕС, который был отложен из-за вспышки коронавируса, сообщило в четверг министерство иностранных дел страны.
"Что касается саммита Индия-ЕС, на котором должен был присутствовать премьер-министр Моди, то органы здравоохранения обеих стран предложили, чтобы поездки в настоящее время не проводились. Таким образом, было решено, что саммит будет перенесен на более удобную дату", - сказал пресс-секретарь МИД Равиш Кумар на брифинге.
Пятнадцатый саммит ЕС-Индия был намечен на 13 марта 2020 года. ЕС на саммите должны были представлять председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. На саммите планировалось обсудить вопросы торговли и инвестиции, энергетики, климата, миграции и другие.
28 февраля, 08:00Вирус стал оружием, которое обрушит империю
Ранее европейские официальные лица сообщили, что по меньшей мере два сотрудника, работающих в администрации Европейского Союза в Брюсселе, дали положительный результат на новый коронавирус и проходят лечение.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.