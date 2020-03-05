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Брюссельский саммит Индия-ЕС отменили из-за вспышки коронавируса
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РИА Новости

Брюссельский саммит Индия-ЕС отменили из-за вспышки коронавируса

15:54 05.03.2020 (обновлено: 15:58 05.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мар – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не поедет в Брюссель на саммит Индия-ЕС, который был отложен из-за вспышки коронавируса, сообщило в четверг министерство иностранных дел страны.
"Что касается саммита Индия-ЕС, на котором должен был присутствовать премьер-министр Моди, то органы здравоохранения обеих стран предложили, чтобы поездки в настоящее время не проводились. Таким образом, было решено, что саммит будет перенесен на более удобную дату", - сказал пресс-секретарь МИД Равиш Кумар на брифинге.
Пятнадцатый саммит ЕС-Индия был намечен на 13 марта 2020 года. ЕС на саммите должны были представлять председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. На саммите планировалось обсудить вопросы торговли и инвестиции, энергетики, климата, миграции и другие.
"Решение было принято в духе тесного сотрудничества между ЕС и Индией, которые разделяют общую озабоченность и приверженность глобальному здравоохранению и надеются, что вспышка болезни будет вскоре локализована", - добавил Кумар.
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Коронавирус COVID-19Нарендра МодиЕвросоюзИндияВ мире
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