Брюссельский саммит Индия-ЕС отменили из-за вспышки коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мар – РИА Новости. Премьер-министр Индии Премьер-министр Индии Нарендра Моди не поедет в Брюссель на саммит Индия-ЕС, который был отложен из-за вспышки коронавируса , сообщило в четверг министерство иностранных дел страны.

"Что касается саммита Индия-ЕС, на котором должен был присутствовать премьер-министр Моди, то органы здравоохранения обеих стран предложили, чтобы поездки в настоящее время не проводились. Таким образом, было решено, что саммит будет перенесен на более удобную дату", - сказал пресс-секретарь МИД Равиш Кумар на брифинге.

Пятнадцатый саммит ЕС-Индия был намечен на 13 марта 2020 года. ЕС на саммите должны были представлять председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. На саммите планировалось обсудить вопросы торговли и инвестиции, энергетики, климата, миграции и другие.

"Решение было принято в духе тесного сотрудничества между ЕС Индией , которые разделяют общую озабоченность и приверженность глобальному здравоохранению и надеются, что вспышка болезни будет вскоре локализована", - добавил Кумар.

Ранее европейские официальные лица сообщили, что по меньшей мере два сотрудника, работающих в администрации Европейского Союза в Брюсселе, дали положительный результат на новый коронавирус и проходят лечение.