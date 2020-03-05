В АТОР рассказали, сколько потеряет туротрасль из-за коронавируса

"Невозможно вспомнить какие-то аналоги, с которыми можно провести параллель. Рынок оказался в сложном положении, и это затрагивает не только туроператорский бизнес, который оказался между всеми возможными жерновами, но и все сегменты, которые так или иначе связаны с туризмом, все категории потребителей от детского туризма до делового", - сказала Ломидзе.