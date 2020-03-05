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Россия заинтересована в стабильности в Абхазии, заявили в МИД
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РИА Новости

Россия заинтересована в стабильности в Абхазии, заявили в МИД

15:45 05.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИзбирательный участок в день второго тура выборов президента Абхазии
Избирательный участок в день второго тура выборов президента Абхазии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Избирательный участок в день второго тура выборов президента Абхазии. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва призывает участников избирательных процессов в Абхазии действовать в правовом поле, с соблюдением демократических процедур, Россия заинтересована в стабильности и безопасности в дружественной Абхазии, продолжает оказывать республике масштабное содействие, говорится в комментарии МИД РФ.
"Внимательно следим за развитием внутриполитической ситуации в Абхазии, в том числе в контексте запланированных на 22 марта президентских выборов. Призываем всех участников избирательных процессов избегать ненужных эмоций и действовать в правовом поле, с соблюдением демократических процедур. Россия заинтересована в стабильности и безопасности в дружественной Абхазии, остается приверженной укреплению многоплановых отношений, продолжает оказывать Республике масштабное содействие", - сообщили в министерстве.
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
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В связи с повторной болезнью одного из кандидатов в президенты Аслана Бжании МИД РФ сообщает, что российские врачи в Краснодаре, куда был экстренно доставлен Бжания, оказывают ему всю необходимую помощь.
"Желаем Аслану Георгиевичу скорейшего выздоровления. Официальные данные о причинах болезни Бжании доведены до абхазских партнеров", - подчеркнули в ведомстве.
Также в комментарии отмечается, что РФ настроена "и далее выстраивать двустороннее взаимодействие с Сухумом в спокойном и прагматичном ключе, в духе союзничества между нашими странами".
В понедельник Бжания был доставлен в одну из больниц Сочи и введен в медикаментозную кому. Вечером его перевезли в краевую клиническую больницу Краснодара. Бжания вышел из комы во вторник. В четверг в штабе Бжании сообщили РИА Новости, что здоровье кандидата в президенты улучшается с каждым днём.
Ранее ЦИК Абхазии официально зарегистрировал трех кандидатов в президенты - лидера оппозиции Бжанию, экс-министра внутренних дел Леонида Дзапшбу и бывшего министра экономики Адгура Ардзинбу, а также кандидатов в вице-президенты.
Выборы президента пройдут в Абхазии 22 марта. В январе ЦИК отменил результаты прошедших летом 2019 года выборов главы государства. Это было сделано на фоне акций протеста, когда оппозиция ворвалась в администрацию президента, требуя его отставки.
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
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Кандидата в президенты Абхазии доставили в краснодарскую больницу
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РоссияАдгур АрдзинбаЦИК АбхазииАслан БжанияЛеонид ДзапшбаАбхазияВ мире
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