Россия заинтересована в стабильности в Абхазии, заявили в МИД

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва призывает участников избирательных процессов в Абхазии действовать в правовом поле, с соблюдением демократических процедур, Россия заинтересована в стабильности и безопасности в дружественной Москва призывает участников избирательных процессов в Абхазии действовать в правовом поле, с соблюдением демократических процедур, Россия заинтересована в стабильности и безопасности в дружественной Абхазии , продолжает оказывать республике масштабное содействие, говорится в комментарии МИД РФ.

"Внимательно следим за развитием внутриполитической ситуации в Абхазии, в том числе в контексте запланированных на 22 марта президентских выборов. Призываем всех участников избирательных процессов избегать ненужных эмоций и действовать в правовом поле, с соблюдением демократических процедур. Россия заинтересована в стабильности и безопасности в дружественной Абхазии, остается приверженной укреплению многоплановых отношений, продолжает оказывать Республике масштабное содействие", - сообщили в министерстве.

В связи с повторной болезнью одного из кандидатов в президенты Аслана Бжании МИД РФ сообщает, что российские врачи в Краснодаре, куда был экстренно доставлен Бжания, оказывают ему всю необходимую помощь.

"Желаем Аслану Георгиевичу скорейшего выздоровления. Официальные данные о причинах болезни Бжании доведены до абхазских партнеров", - подчеркнули в ведомстве.

Также в комментарии отмечается, что РФ настроена "и далее выстраивать двустороннее взаимодействие с Сухумом в спокойном и прагматичном ключе, в духе союзничества между нашими странами".

В понедельник Бжания был доставлен в одну из больниц Сочи и введен в медикаментозную кому. Вечером его перевезли в краевую клиническую больницу Краснодара. Бжания вышел из комы во вторник. В четверг в штабе Бжании сообщили РИА Новости, что здоровье кандидата в президенты улучшается с каждым днём.

Ранее ЦИК Абхазии официально зарегистрировал трех кандидатов в президенты - лидера оппозиции Бжанию, экс-министра внутренних дел Леонида Дзапшбу и бывшего министра экономики Адгура Ардзинбу, а также кандидатов в вице-президенты.