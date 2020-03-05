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2020-03-05T15:41+0300
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Силуанова намерены ввести в наблюдательный совет Сбербанка
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РИА Новости

Силуанова намерены ввести в наблюдательный совет Сбербанка

15:41 05.03.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство РФ намерено ввести главу Минфина РФ Антона Силуанова в наблюдательный совет Сбербанка, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"Разрешить министру финансов Российской Федерации Силуанову А.Г. участие на безвозмездной основе в деятельности наблюдательного совета публичного акционерного общества "Сбербанк России", - говорится в документе.
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Минфин и ЦБ ранее согласовали схему передачи контроля в Сбербанке. Предполагается, что правительство поэтапно выкупит у ЦБ весь принадлежащий ему пакет в 52,32% обыкновенных акций Сбербанка за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за шесть месяцев, предшествующих месяцу заключения первого договора купли-продажи. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи.
Глава Сбербанка Герман Греф рассказывал, что согласованный план предусматривает фактический переход банка под контроль правительства до годового собрания акционеров. Соответственно, уже кабмин будет выдвигать "львиную долю" кандидатов в новый состав набсовета. ЦБ, как говорила его глава Эльвира Набиуллина, скорее всего, оставит в совете всего одного представителя.
Госдума 4 марта приняла в первом чтении правительственный законопроект о приобретении кабмином у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка. Второе чтение возможно 11 марта.
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РоссияЭльвира НабиуллинаАнтон СилуановСбербанк РоссииГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Правительство РФГерман ГрефЭкономика
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