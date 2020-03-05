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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Переса де Куэльяра
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РИА Новости

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Переса де Куэльяра

15:40 05.03.2020
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© AFP 2020 / Marlon GomezБывший Генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр
Бывший Генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр
© AFP 2020 / Marlon Gomez
Бывший Генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр . Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Республики Перу Мартину Альберто Вискарре Корнехо в связи с кончиной бывшего генерального секретаря ООН Хавьера Переса де Куэльяра, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Перес де Куэльяр скончался в возрасте 100 лет. Пост генсека ООН он занимал с января 1982 года по декабрь 1991 года.
"Примите самые искренние соболезнования в связи с кончиной видного перуанского дипломата и политика, бывшего генерального секретаря ООН Хавьера Переса де Куэльяра", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что Перес де Куэльяр своей деятельностью заслужил "высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет". Также, подчеркнул президент РФ, он внес большой вклад в развитие дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Перу.
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Хавьер Перес де КуэльярВладимир ПутинПеруВ мире
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