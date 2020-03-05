Путин выразил соболезнования в связи со смертью Переса де Куэльяра

Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Перес де Куэльяр скончался в возрасте 100 лет. Пост генсека ООН он занимал с января 1982 года по декабрь 1991 года.

Путин отметил, что Перес де Куэльяр своей деятельностью заслужил "высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет". Также, подчеркнул президент РФ, он внес большой вклад в развитие дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Перу.