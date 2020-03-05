Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-05T20:09+0300
https://ria.ru/20200305/1568199447.html
Пропавшую в Костромской области школьницу похитили, заявили в СК
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568214510_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_6b408d8e0d2fa9fee4443396036a595e.jpg
РИА Новости
Пропавшую в Костромской области школьницу похитили, заявили в СК
ВОРОНЕЖ, 5 мар - РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства похищения восьмилетней школьницы в городе Нея Костромской области, которую нашли в доме местного жителя, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
2020-03-05T15:39+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=49679663&type=mp4
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568214510_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_d1ba89ebc6d3dbd9e71bde57bbc95997.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568214510_81:0:561:360_1200x0_80_0_0_0200de9ce96237d4965383fc85a65bb7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568214510_141:0:501:360_1200x0_80_0_0_f0f04971f13abcde59528b90c88b1fb7.jpg
PT0M35S

Пропавшую в Костромской области школьницу похитили, заявили в СК

15:39 05.03.2020 (обновлено: 20:09 05.03.2020)
8862
ВОРОНЕЖ, 5 мар - РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства похищения восьмилетней школьницы в городе Нея Костромской области, которую нашли в доме местного жителя, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что 4 марта восьмилетняя девочка не вернулась домой после школы. Ребенка искали полицейские, добровольцы отряда "Лиза Алерт" и местные жители. По данному факту следователи даже возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
"В ходе проведенного обыска в жилище у местного жителя 1983 года рождения следователи и криминалисты СК обнаружили девочку живой, она передана медикам, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время следствием выясняются обстоятельства похищения ребенка", - говорится в сообщении следствия.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Согласно информации, опубликованной позднее на сайте СК РФ, подозреваемый 36-летний мужчина задержан. Дело расследуется по статье "похищение несовершеннолетнего".
7068645
Обсудить 1
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Костромская областьПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
Таксиста обвинили в изнасиловании школьницы под Калининградом
Вячеслав Цеповяз
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
ДТП в Задонском районе Липецкой области
СК возбудил дело после ДТП в Липецкой области
Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
Источник раскрыл детали обнаружения останков в лесу под Рязанью
Железнодорожная станция в Донецкой области
Минэкономразвития объявило о победе в споре о вагонах с Украиной
Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде
Журналиста Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Концерт группы Little Big в Москве
Украинская певица объяснила свои слова о победе России на Евровидении
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков
National Interest рассказал о "кошмаре" для ВМС США
Человек в маске
Командующий КСИР считает, что коронавирус может быть оружием США
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Песков рассказал о переговорах Путина и Эрдогана
Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
Под Рязанью нашли останки, вероятно, знакомой фигурантов дела "Сети"*
Дезинфекция пассажирского автобуса во Львове
В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае
Трубопровод Турецкий поток
Глава МИД Сербии осудил попытки остановить "Турецкий поток"
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Казани застрелил внука сожительницы за асоциальный образ жизни
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Переговоры Путина и Эрдогана в Кремле продолжаются уже три часа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43В Дрездене оценили жест СССР по возврату коллекции бесценной живописи
03:40Продажи спортивных товаров в России перед 8 марта выросли на треть
03:39Блогер Диденко рассказала об "осознании" трагедии в банном комплексе
03:39Исследование: около 20% россиян говорят неправду на собеседовании
03:37В МВД рассказали, что делать в случае атаки кибермошенников
03:35В Дрездене рассказали об идее экспонирования "Сикстинской Мадонны"
03:31Ветеран СВР рассказала, что потребуется от девушек в разведке
03:27The Weekend представил в Сети короткометражный фильм After hours
03:22Московский зоопарк запустит акцию "8 марта в леопарде"
03:20Минтранс рассказал, можно ли заходить с детскими колясками в метро
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
03:01Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
02:39В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
02:35Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо
02:27Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
02:23Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального
02:20Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий
02:02В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции
Лента новостейМолния