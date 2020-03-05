Пропавшую в Костромской области школьницу похитили, заявили в СК

"В ходе проведенного обыска в жилище у местного жителя 1983 года рождения следователи и криминалисты СК обнаружили девочку живой, она передана медикам, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время следствием выясняются обстоятельства похищения ребенка", - говорится в сообщении следствия.