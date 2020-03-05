Пропавшую в Костромской области школьницу похитили, заявили в СК
ВОРОНЕЖ, 5 мар - РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства похищения восьмилетней школьницы в городе Нея Костромской области, которую нашли в доме местного жителя, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
ВОРОНЕЖ, 5 мар - РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства похищения восьмилетней школьницы в городе Нея Костромской области, которую нашли в доме местного жителя, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что 4 марта восьмилетняя девочка не вернулась домой после школы. Ребенка искали полицейские, добровольцы отряда "Лиза Алерт" и местные жители. По данному факту следователи даже возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
"В ходе проведенного обыска в жилище у местного жителя 1983 года рождения следователи и криминалисты СК обнаружили девочку живой, она передана медикам, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время следствием выясняются обстоятельства похищения ребенка", - говорится в сообщении следствия.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Согласно информации, опубликованной позднее на сайте СК РФ, подозреваемый 36-летний мужчина задержан. Дело расследуется по статье "похищение несовершеннолетнего".
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