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Жители Черновцов на Украине боятся идти к врачу
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РИА Новости

Жители Черновцов на Украине боятся идти к врачу

15:38 05.03.2020
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© AP Photo / Mstyslav ChernovВрач на Украине
Врач на Украине
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Врач на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 5 мар - РИА Новости. Жители Черновцов на Украине, где был выявлен случай инфицирования коронавирусом нового типа, боятся обращаться с симптомами болезни к врачам из-за возможных последствий, заявил на брифинге глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осадчук.
Во вторник Минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице. В тот же вечер жители Черновцов устроили протест у дома, где живет супруга заболевшего коронавирусом. Местные власти были вынуждены на фоне протестов поместить ее на карантин.
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"Уже ощущаем первые последствия психо-эмоционального возмущения людей из-за инфицированного и его жены, которая в изоляции. Это привело к тому, что у нас есть случаи, когда люди испытывают симптомы заболевания, но боятся обратиться за помощью к врачам. Они боятся, что если это станет известно, то для них будут негативные последствия", - заявил Осадчук на брифинге, который транслировался на странице областной администрации в Facebook.
Губернатор призвал жителей не поддаваться панике и в случае проявления симптомов болезни в обязательном порядке обращаться за помощью к врачам.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.
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Коронавирус COVID-19ВОЗУханьИталияУкраинаВ мире
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