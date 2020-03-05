Жители Черновцов на Украине боятся идти к врачу

КИЕВ, 5 мар - РИА Новости. Жители Черновцов на Жители Черновцов на Украине , где был выявлен случай инфицирования коронавирусом нового типа, боятся обращаться с симптомами болезни к врачам из-за возможных последствий, заявил на брифинге глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осадчук.

Во вторник Минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице. В тот же вечер жители Черновцов устроили протест у дома, где живет супруга заболевшего коронавирусом. Местные власти были вынуждены на фоне протестов поместить ее на карантин.

"Уже ощущаем первые последствия психо-эмоционального возмущения людей из-за инфицированного и его жены, которая в изоляции. Это привело к тому, что у нас есть случаи, когда люди испытывают симптомы заболевания, но боятся обратиться за помощью к врачам. Они боятся, что если это станет известно, то для них будут негативные последствия", - заявил Осадчук на брифинге, который транслировался на странице областной администрации в Facebook.

Губернатор призвал жителей не поддаваться панике и в случае проявления симптомов болезни в обязательном порядке обращаться за помощью к врачам.