Памфилова призвала больных не изображать героев, а лечиться дома

СТРЕЛЬНА (Ленинградская обл.), 5 мар - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассчитывает на эффективность российской системы предотвращения распространения коронавируса и советует заболевшим простудой людям не изображать из себя героев и ходить на работу, а лечиться дома, так как они могут заразить десятки других в транспорте или коллективе.

"Я надеюсь, что наша система предотвращения эпидемии работает эффективно, с одной стороны, не допустит (распространения коронавируса), с другой стороны, даст заслон вот этим всем искусственным фейкам, которые пытаются всю эту истерию развить искусственно", - сказала Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме.

Она добавила, что необходимо проводить меры профилактики заболевания.

"Я сказала, если у кого-то малейшая температура - не показывайте, какой вы фанат производства и работы, оставайтесь дома, вызывайте врача, (измеряйте) температурку. Лучше перестраховаться, лучше долечитесь дома. Мы сейчас меры свои в аппарате ЦИК применяем, чтобы сберечь людей, сейчас и грипп ходит", - отметила глава Центризбиркома.