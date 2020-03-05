Минздрав Греции сообщил о 21 новом случае заражения коронавирусом

Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом, в Салониках, Греция

АФИНЫ, 5 мар - РИА Новости. В Греции выявлен 21 новый случай инфицирования коронавирусом , все заболевшие вместе посещали Израиль, всего в стране подтвержден 31 случай заболевания, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу профессор Сотирис Циодрас.

"В следующие недели мы ожидаем значительного роста случаев заболеваний в нашей стране и во всем мире", - сказал Циодрас на брифинге в четверг.

По его словам, все заболевшие находились в одной группе в поездке в Израиле. Всего заболели 23 человека из этой группы – о двух случаях Минздрав сообщил ранее. Это люди в основном из городов Пелопоннеса.

"У группы путешественников было более 400 контактов. Они проверяются", - сказал представитель минздрава.

Циодрас заявил, что принимаются серьезные меры для недопущения быстрого распространения вируса в местных сообществах. Для этого введены экстренные меры профилактики коронавируса в префектурах Ахайя, Илия и Закинтос – на два дня закрываются школы, театры и кинотеатры, музеи и археологические памятники.

В целях профилактики закрыт на 48 часов университет в Ретимно на Крите, сообщил Циодрас.