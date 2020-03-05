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Минздрав Греции сообщил о 21 новом случае заражения коронавирусом
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РИА Новости

Минздрав Греции сообщил о 21 новом случае заражения коронавирусом

15:35 05.03.2020 (обновлено: 15:47 05.03.2020)
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© REUTERS / Alexandros AvramidisЛюди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом, в Салониках, Греция
Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом, в Салониках, Греция
© REUTERS / Alexandros Avramidis
АФИНЫ, 5 мар - РИА Новости. В Греции выявлен 21 новый случай инфицирования коронавирусом, все заболевшие вместе посещали Израиль, всего в стране подтвержден 31 случай заболевания, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу профессор Сотирис Циодрас.
"В следующие недели мы ожидаем значительного роста случаев заболеваний в нашей стране и во всем мире", - сказал Циодрас на брифинге в четверг.
По его словам, все заболевшие находились в одной группе в поездке в Израиле. Всего заболели 23 человека из этой группы – о двух случаях Минздрав сообщил ранее. Это люди в основном из городов Пелопоннеса.
"У группы путешественников было более 400 контактов. Они проверяются", - сказал представитель минздрава.
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Циодрас заявил, что принимаются серьезные меры для недопущения быстрого распространения вируса в местных сообществах. Для этого введены экстренные меры профилактики коронавируса в префектурах Ахайя, Илия и Закинтос – на два дня закрываются школы, театры и кинотеатры, музеи и археологические памятники.
В целях профилактики закрыт на 48 часов университет в Ретимно на Крите, сообщил Циодрас.
Он призвал соблюдать меры личной гигиены.
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