Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-03-05T15:32+0300
https://ria.ru/20200305/1568199090.html
Запуск "Союза" с космодрома Куру перенесли на сутки, сообщил источник
https://cdn22.img.ria.ru/images/156252/45/1562524583_0:97:2413:1454_1036x0_80_0_0_7bdde2e429dcabbf85df7e2bff432a56.jpg
РИА Новости

Запуск "Союза" с космодрома Куру перенесли на сутки, сообщил источник

15:32 05.03.2020
591
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру
Запуск ракеты-носителя Союз-СТ с космодрома Куру
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космическим аппаратом ОАЭ Falcon Eye 2 с космодрома Куру отложен на сутки в связи с технической неполадкой в разгонном блоке "Фрегат", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Пуск отложен на 7 марта. Вчера возникли проблемы с разгонным блоком "Фрегат", в настоящее время специалисты разбираются с ними", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости пока не удалось получить комментарии Роскосмоса - производителя ракет "Союз" и оператора пуска, компании Arianspace.
В январе Германский центр авиации и космонавтики DLR информировал, что на 6 марта намечается пуск ракеты "Союз-СТ-А" со спутником ОАЭ Falcon Eye 2, предназначенным для оптико-электронной разведки.
Спецтехника на строительной площадке стартового стола КРК Ангара космодрома Восточный
4 марта, 17:40РИА Наука
В России появится новая программа создания спутников и ракет
До этого компания Arianespace, которая предоставляет услуги по запуску спутников на ракетах Vega, "Союз" и Ariane-5 с космодрома Куру, сообщила, что на 2020 год запланированы четыре старта "Союзов-СТ".
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
004100
Обсудить 0
РИА НаукаКуру (космодром)Космос - РИА НаукаСоюзРоскосмос
Рекомендуем
Карта трети всего неба, полученная в обзоре СРГ/еРОЗИТА
"Спектр-РГ" отсканировал треть всего неба
Селфи марсохода Curiosity. 15 января 2019 года
Ученые заподозрили у молекул с Марса биогенное происхождение
Физики нашли частицу, из которой может состоять темная материя
Физики нашли частицу, идеально подходящую для темной материи
Рисунок астероида около планеты Земля
НАСА заявило о приближении к Земле потенциально опасного астероида
Луна и самолет на закате
"Спутникс" предложила отправить к Луне несколько малых спутников
Спецтехника на строительной площадке стартового стола КРК Ангара космодрома Восточный
В России появится новая программа создания спутников и ракет
Генеральный директор Спутникса Владислав Иваненко
Частная компания "Спутникс" создаст орбитальную группировку
Отверстие на склоне потухшего вулкана Гора Павлина на Марсе
Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру
Вид на Землю с борта Международной космической станции
В России в 2024 году запустят спутник детального наблюдения Земли
Железнодорожная станция в Донецкой области
Минэкономразвития объявило о победе в споре о вагонах с Украиной
Пластиковый стаканчик
Greenpeace собрал подписи против одноразового пластика в России
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Песков рассказал о переговорах Путина и Эрдогана
Генеральный директор Спутникса Владислав Иваненко
Частная компания из России планирует отправить в космос пять спутников
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанова намерены ввести в наблюдательный совет Сбербанка
Кадры задержания мужчины, подозреваемого в похищении 8-летней девочки
Пропавшую в Костромской области школьницу похитили, заявили в СК
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43В Дрездене оценили жест СССР по возврату коллекции бесценной живописи
03:40Продажи спортивных товаров в России перед 8 марта выросли на треть
03:39Блогер Диденко рассказала об "осознании" трагедии в банном комплексе
03:39Исследование: около 20% россиян говорят неправду на собеседовании
03:37В МВД рассказали, что делать в случае атаки кибермошенников
03:35В Дрездене рассказали об идее экспонирования "Сикстинской Мадонны"
03:31Ветеран СВР рассказала, что потребуется от девушек в разведке
03:27The Weekend представил в Сети короткометражный фильм After hours
03:22Московский зоопарк запустит акцию "8 марта в леопарде"
03:20Минтранс рассказал, можно ли заходить с детскими колясками в метро
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
03:01Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
02:39В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
02:35Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо
02:27Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
02:23Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального
02:20Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий
02:02В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции
Лента новостейМолния