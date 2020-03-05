Запуск "Союза" с космодрома Куру перенесли на сутки, сообщил источник

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пуск ракеты-носителя Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космическим аппаратом ОАЭ Falcon Eye 2 с космодрома Куру отложен на сутки в связи с технической неполадкой в разгонном блоке "Фрегат", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Пуск отложен на 7 марта. Вчера возникли проблемы с разгонным блоком "Фрегат", в настоящее время специалисты разбираются с ними", - сказал собеседник агентства.

РИА Новости пока не удалось получить комментарии Роскосмоса - производителя ракет "Союз" и оператора пуска, компании Arianspace.

В январе Германский центр авиации и космонавтики DLR информировал, что на 6 марта намечается пуск ракеты "Союз-СТ-А" со спутником ОАЭ Falcon Eye 2, предназначенным для оптико-электронной разведки.

До этого компания Arianespace, которая предоставляет услуги по запуску спутников на ракетах Vega, "Союз" и Ariane-5 с космодрома Куру, сообщила, что на 2020 год запланированы четыре старта "Союзов-СТ".