Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-05T15:43+0300
https://ria.ru/20200305/1568199054.html
Клишас: поправки к Конституции о самороспуске Госдумы не поступали
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567819343_0:317:3078:2048_1036x0_80_0_0_2d5b03f4da3b886dce0571fef27cbf93.jpg
РИА Новости

Клишас: поправки к Конституции о самороспуске Госдумы не поступали

15:33 05.03.2020 (обновлено: 15:43 05.03.2020)
142
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПленарное заседание Государственной Думы РФ
Пленарное заседание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ни одной поправки, предусматривающей возможность самороспуска Госдумы, в рабочую группу по обсуждению поправок в Конституцию не поступало, если этот процесс и будет происходить, то с Конституцией он не связан никак, заявил сопредседатель группы Андрей Клишас на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Я такой поправки не видел, в рабочей группе она не обсуждалась. И, насколько я знаю, срок приёма поправок ко второму чтению закона в Госдуме уже истёк", - сказал он.
По словам Клишаса, надо спрашивать у Госдумы, готовятся ли такие предложения.
"Если этот процесс и будет происходить, то он никак не связан с конституционным процессом", - отметил сенатор.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Вчера, 12:30
Памфилова объяснила "пакетное" голосование по поправкам в Конституцию
510104
Обсудить 0
Андрей КлишасКонституция РФГосдума РФПолитика
Рекомендуем
Андрей Клишас
Клишас оценил идею запрета на отчуждение территорий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43В Дрездене оценили жест СССР по возврату коллекции бесценной живописи
03:40Продажи спортивных товаров в России перед 8 марта выросли на треть
03:39Блогер Диденко рассказала об "осознании" трагедии в банном комплексе
03:39Исследование: около 20% россиян говорят неправду на собеседовании
03:37В МВД рассказали, что делать в случае атаки кибермошенников
03:35В Дрездене рассказали об идее экспонирования "Сикстинской Мадонны"
03:31Ветеран СВР рассказала, что потребуется от девушек в разведке
03:27The Weekend представил в Сети короткометражный фильм After hours
03:22Московский зоопарк запустит акцию "8 марта в леопарде"
03:20Минтранс рассказал, можно ли заходить с детскими колясками в метро
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
03:01Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
02:39В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
02:35Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо
02:27Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
02:23Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального
02:20Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий
02:02В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции
Лента новостейМолния