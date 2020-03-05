Клишас: поправки к Конституции о самороспуске Госдумы не поступали

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ни одной поправки, предусматривающей возможность самороспуска Ни одной поправки, предусматривающей возможность самороспуска Госдумы , в рабочую группу по обсуждению поправок в Конституцию не поступало, если этот процесс и будет происходить, то с Конституцией он не связан никак, заявил сопредседатель группы Андрей Клишас на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Я такой поправки не видел, в рабочей группе она не обсуждалась. И, насколько я знаю, срок приёма поправок ко второму чтению закона в Госдуме уже истёк", - сказал он.

По словам Клишаса, надо спрашивать у Госдумы, готовятся ли такие предложения.