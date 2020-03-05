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2020-03-05T15:29+0300
https://ria.ru/20200305/1568198905.html
Зеленский оценил ситуацию с оставшейся в Китае из-за собаки украинкой
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РИА Новости

Зеленский оценил ситуацию с оставшейся в Китае из-за собаки украинкой

15:29 05.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 5 мар – РИА Новости. Оставшаяся в Китае из-за своей собаки украинка Анастасия Зинченко может быть эвакуирована на родину в любой день, однако ее собаку забрать на данный момент нельзя из-за ограничений, которые были введены китайскими властями в связи с коронавирусом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Посольство Украины в Китае ранее сообщило, что украинка отказалась эвакуироваться из КНР, где распространяется новый тип коронавируса, без своей собаки. После этого глава Украины позвонил ей и пообещал найти способ вернуть ее на родину.
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"Если Китай не выпускает ни одного животного с территории Китая, то мы ничего не можем сделать. Мы, как государство, можем предложить ей больше, чем другим людям предложено: хоть завтра мы вас забираем, а собачку заберем даже в посольство, а не в приют или гостиницу, и потом, когда Китай разрешит - вы ее заберете. Чтобы это не было уже смешно. Отдельный самолет за собачкой - это уже немножко перебор", - заявил Зеленский в эфире телеканала "Наш".
Власти Украины 20 февраля эвакуировали из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев. Однако эвакуация завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения людей в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали автобусы с ними камнями. После столкновений за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский. В четверг срок наблюдения закончился, эвакуированные покинули санаторий.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.
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Коронавирус COVID-19ВОЗВладимир ЗеленскийУханьУкраинаВ мире
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