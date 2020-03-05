Зеленский оценил ситуацию с оставшейся в Китае из-за собаки украинкой

КИЕВ, 5 мар – РИА Новости. Оставшаяся в Китае из-за своей собаки украинка Анастасия Зинченко может быть эвакуирована на родину в любой день, однако ее собаку забрать на данный момент нельзя из-за ограничений, которые были введены китайскими властями в связи с Оставшаяся в Китае из-за своей собаки украинка Анастасия Зинченко может быть эвакуирована на родину в любой день, однако ее собаку забрать на данный момент нельзя из-за ограничений, которые были введены китайскими властями в связи с коронавирусом , заявил президент Украины Владимир Зеленский

Посольство Украины в Китае ранее сообщило, что украинка отказалась эвакуироваться из КНР, где распространяется новый тип коронавируса, без своей собаки. После этого глава Украины позвонил ей и пообещал найти способ вернуть ее на родину.

"Если Китай не выпускает ни одного животного с территории Китая, то мы ничего не можем сделать. Мы, как государство, можем предложить ей больше, чем другим людям предложено: хоть завтра мы вас забираем, а собачку заберем даже в посольство, а не в приют или гостиницу, и потом, когда Китай разрешит - вы ее заберете. Чтобы это не было уже смешно. Отдельный самолет за собачкой - это уже немножко перебор", - заявил Зеленский в эфире телеканала "Наш"

Власти Украины 20 февраля эвакуировали из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев. Однако эвакуация завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения людей в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали автобусы с ними камнями. После столкновений за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский. В четверг срок наблюдения закончился, эвакуированные покинули санаторий.